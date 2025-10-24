Огромни промени във формата на LEC

От следващата 2026 година LEC ще промени структурата си. От Riot Games обявиха големи промени за европейското елитно първенство по League of Legends.
Зимният сплит отпада и на негово място ще бъде реализиран турнира LEC Versus, който ще с 10-те постоянни отбора плюс 2 поканени тима от регионалните първенства, като победителят ще получава място на международния First Stand шампионат.
Пролетният и летният сплит ще имат унифициран формат с по 2 квоти за Mid-Season International и 3+ за Worlds.
Снимка: Riot Games