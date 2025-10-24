Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Огромни промени във формата на LEC

Огромни промени във формата на LEC

  • 24 окт 2025 | 12:57
  • 223
  • 0
Огромни промени във формата на LEC

От следващата 2026 година LEC ще промени структурата си. От Riot Games обявиха големи промени за европейското елитно първенство по League of Legends.

Зимният сплит отпада и на негово място ще бъде реализиран турнира LEC Versus, който ще с 10-те постоянни отбора плюс 2 поканени тима от регионалните първенства, като победителят ще получава място на международния First Stand шампионат.

Пролетният и летният сплит ще имат унифициран формат с по 2 квоти за Mid-Season International и 3+ за Worlds.

Снимка: Riot Games

Следвай ни:

Още от eSports

Gen.G е петият отбор на плейофите в Worlds 2025

Gen.G е петият отбор на плейофите в Worlds 2025

  • 23 окт 2025 | 17:48
  • 472
  • 0
Sentinels се раздели с bang

Sentinels се раздели с bang

  • 23 окт 2025 | 15:11
  • 380
  • 0
Snappi ще стартира за NIP в Букурещ

Snappi ще стартира за NIP в Букурещ

  • 23 окт 2025 | 13:12
  • 609
  • 0
The MongolZ обяви шокираща новина за състава си

The MongolZ обяви шокираща новина за състава си

  • 23 окт 2025 | 10:25
  • 307
  • 0
HLE и G2 са вторите два отбора на плейофите на Worlds

HLE и G2 са вторите два отбора на плейофите на Worlds

  • 22 окт 2025 | 16:36
  • 638
  • 0
Белгийско дуо подписа с Nemesis

Белгийско дуо подписа с Nemesis

  • 22 окт 2025 | 12:36
  • 311
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 5770
  • 13
11-те на Монтана и Арда

11-те на Монтана и Арда

  • 24 окт 2025 | 13:49
  • 453
  • 0
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 5018
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 5567
  • 10
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 8685
  • 33
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 10702
  • 3