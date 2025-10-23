Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Валаза обещава да се завърне по-силен и по-бърз

Още от Лека атлетика

Олимпиец се цели в дебют в Диамантената лига

Олимпиец се цели в дебют в Диамантената лига

  • 23 окт 2025 | 16:43
  • 152
  • 0
Габи Петрова обмисля журналистическа кариера

Габи Петрова обмисля журналистическа кариера

  • 23 окт 2025 | 15:15
  • 6186
  • 6
Габи Томас се надява да поднови тренировки през декември

Габи Томас се надява да поднови тренировки през декември

  • 23 окт 2025 | 14:51
  • 317
  • 0
Стела Енева дари на НСА първия си паралимпийски медал от Пекин 2008

Стела Енева дари на НСА първия си паралимпийски медал от Пекин 2008

  • 23 окт 2025 | 14:29
  • 355
  • 0
Алмгрен ще атакува европейския рекорд в полумаратона

Алмгрен ще атакува европейския рекорд в полумаратона

  • 23 окт 2025 | 13:34
  • 641
  • 0
Божидар Саръбоюков получи приз за пробив в световния спорт

Божидар Саръбоюков получи приз за пробив в световния спорт

  • 23 окт 2025 | 13:25
  • 4705
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 42640
  • 75
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 12552
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 10686
  • 29
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 2987
  • 1
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 11077
  • 3
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 5550
  • 0