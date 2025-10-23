Габи Томас се надява да поднови тренировки през декември

Трикратната олимпийска шампионка Габи Томас се надява да поднови тренировки в рамките на седмици, след като пропусна Световното първенство миналия месец поради контузия в ахилеса, заяви американката, докато очаква натоварена 2026 година на пистата и извън нея.

Златната медалистка в спринта на 200 метра помогна на тима на САЩ да завоюва титлите в щафетите 4 по 100 и 4 по 400 метра на Игрите в Париж, но беше принудена да пропусне стартовете в Токио поради контузия, с която се бореше от май.

"Това е част от възходите и паденията на спорта. Ще тренирам за началото на следващия сезон. Ще започна тренировките вероятно през декември", каза Томас, говорейки на годишната гала вечер на Women's Sports Foundation.

Томас, която присъстваше на събитието на емблематичната фондация на Били Джийн Кинг в Ню Йорк, пое и важна роля в бизнес аспектите на спорта, като ръководеше Atlos като съсобственик-консултант. Състезанието само за жени ще премине от самостоятелен турнир към формат на многократна лига през 2026-а на фона на нарастващата популярност на женския спорт.

"Ние сме начело на промяна в леката атлетика и тя започва с жените. Мисля, че това е наистина специално. В момента сме в повратна точка, където има много интереси и погледи към женските спортове. И наистина, наистина бих искала леката атлетика да се възползва от това и да бъде част от този момент", коментира американката, цитирана от агенция Ройтерс.

Следвай ни:

Снимки: Imago