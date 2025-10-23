Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Габи Томас се надява да поднови тренировки през декември

Габи Томас се надява да поднови тренировки през декември

  • 23 окт 2025 | 14:51
  • 234
  • 0
Габи Томас се надява да поднови тренировки през декември

Трикратната олимпийска шампионка Габи Томас се надява да поднови тренировки в рамките на седмици, след като пропусна Световното първенство миналия месец поради контузия в ахилеса, заяви американката, докато очаква натоварена 2026 година на пистата и извън нея.

Златната медалистка в спринта на 200 метра помогна на тима на САЩ да завоюва титлите в щафетите 4 по 100 и 4 по 400 метра на Игрите в Париж, но беше принудена да пропусне стартовете в Токио поради контузия, с която се бореше от май.

"Това е част от възходите и паденията на спорта. Ще тренирам за началото на следващия сезон. Ще започна тренировките вероятно през декември", каза Томас, говорейки на годишната гала вечер на Women's Sports Foundation.

Томас, която присъстваше на събитието на емблематичната фондация на Били Джийн Кинг в Ню Йорк, пое и важна роля в бизнес аспектите на спорта, като ръководеше Atlos като съсобственик-консултант. Състезанието само за жени ще премине от самостоятелен турнир към формат на многократна лига през 2026-а на фона на нарастващата популярност на женския спорт.

"Ние сме начело на промяна в леката атлетика и тя започва с жените. Мисля, че това е наистина специално. В момента сме в повратна точка, където има много интереси и погледи към женските спортове. И наистина, наистина бих искала леката атлетика да се възползва от това и да бъде част от този момент", коментира американката, цитирана от агенция Ройтерс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Лондонският маратон постави рекорд на Гинес

Лондонският маратон постави рекорд на Гинес

  • 22 окт 2025 | 14:49
  • 526
  • 0
Лондонският маратон постави рекорд за набиране на средства

Лондонският маратон постави рекорд за набиране на средства

  • 22 окт 2025 | 13:58
  • 451
  • 0
Маклафлин-Леврон се цели в световния рекорд на 400 метра

Маклафлин-Леврон се цели в световния рекорд на 400 метра

  • 20 окт 2025 | 20:11
  • 5289
  • 0
Обявиха номинираните за "Атлет на годината" в техническите дисциплини за 2025 г.

Обявиха номинираните за "Атлет на годината" в техническите дисциплини за 2025 г.

  • 20 окт 2025 | 19:00
  • 3938
  • 0
Кийли Ходжкинсън: Вече съм различна, наруших обещанието за златния медал

Кийли Ходжкинсън: Вече съм различна, наруших обещанието за златния медал

  • 20 окт 2025 | 16:13
  • 3783
  • 1
Сара Лахти с впечатляващ златен дубъл на шведския шампионат по крос-кънтри

Сара Лахти с впечатляващ златен дубъл на шведския шампионат по крос-кънтри

  • 20 окт 2025 | 16:00
  • 514
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 35776
  • 60
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 10249
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 9689
  • 24
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 2035
  • 0
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 8647
  • 2
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 4304
  • 0