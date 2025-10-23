Популярни

Snappi ще стартира за NIP в Букурещ

  • 23 окт 2025 | 13:12
  • 302
  • 0
Snappi ще стартира за NIP в Букурещ

Отборът на Ninjas in Pyjamas ще бъде в пълен състав на предстоящия турнир PGL Masters в Букурещ, след като стана ясно, че датският капитан Марко "Snappi" Пфайфер ще се завърне сред титулярите .

Първоначално организацията бе обявила, че ще разчита на Тим "susp" Онгстрьом като временен заместник, тъй като Snappi трябваше да пропусне надпреварата.

Сега обаче NIP потвърдиха, че техният лидер ще бъде на линия за турнира в Румъния, което връща отбора в оптимална форма за битката с най-добрите тимове в света.

Снимка: HLTV

