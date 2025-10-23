Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. The MongolZ обяви шокираща новина за състава си

The MongolZ обяви шокираща новина за състава си

  • 23 окт 2025 | 10:25
  • 167
  • 0
The MongolZ обяви шокираща новина за състава си

Един от отборите по Counter-Strike, намиращи се в най-добра форма към момента - The MongolZ, анонсира шокиращи новини, свързани със състава си. Официално Азбаяр "Senzu" Мункболд няма да бъде част от титулярните редици на клуба.

Младият играч си тръгва от петицата по време на апогея на "монголците", които спечелиха Световното първенство по електронни спортове тази година, достигайки и финалите на няколко големи турнира.

"През последните години Senzu и момчетата заедно написаха нова страница в историята на монголските електронни спортове, демонстрирайки талант, отдаденост и решителност на световно ниво.

Решението беше взето след внимателни обсъждания между играчите и ръководството. Дълбоко ценим постоянната подкрепа и уважението на феновете, докато продължаваме напред", заявиха от клуба.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

HLE и G2 са вторите два отбора на плейофите на Worlds

HLE и G2 са вторите два отбора на плейофите на Worlds

  • 22 окт 2025 | 16:36
  • 621
  • 0
Белгийско дуо подписа с Nemesis

Белгийско дуо подписа с Nemesis

  • 22 окт 2025 | 12:36
  • 298
  • 0
Изненадващи новини от световните шампиони по VALORANT

Изненадващи новини от световните шампиони по VALORANT

  • 22 окт 2025 | 11:30
  • 330
  • 0
Първият турнир по VALORANT Mobile приключи с триумф на ACE PRIME CORE

Първият турнир по VALORANT Mobile приключи с триумф на ACE PRIME CORE

  • 22 окт 2025 | 09:27
  • 367
  • 0
Безпроблемен дебют на electroNic с екипа на BC.Game

Безпроблемен дебют на electroNic с екипа на BC.Game

  • 21 окт 2025 | 15:34
  • 521
  • 0
Gen.G Esports с мащабни промени в състава по VALORANT

Gen.G Esports с мащабни промени в състава по VALORANT

  • 21 окт 2025 | 13:50
  • 508
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

  • 23 окт 2025 | 11:20
  • 323
  • 0
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 5367
  • 9
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 33991
  • 57
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 38605
  • 20
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 28991
  • 29
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 5977
  • 0