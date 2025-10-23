The MongolZ обяви шокираща новина за състава си

Един от отборите по Counter-Strike, намиращи се в най-добра форма към момента - The MongolZ, анонсира шокиращи новини, свързани със състава си. Официално Азбаяр "Senzu" Мункболд няма да бъде част от титулярните редици на клуба.

Младият играч си тръгва от петицата по време на апогея на "монголците", които спечелиха Световното първенство по електронни спортове тази година, достигайки и финалите на няколко големи турнира.

"През последните години Senzu и момчетата заедно написаха нова страница в историята на монголските електронни спортове, демонстрирайки талант, отдаденост и решителност на световно ниво.

Решението беше взето след внимателни обсъждания между играчите и ръководството. Дълбоко ценим постоянната подкрепа и уважението на феновете, докато продължаваме напред", заявиха от клуба.

Снимка: HLTV