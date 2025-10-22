Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Познайте кой? Само един отбор в европейския елит се измъква от ПСЖ

Познайте кой? Само един отбор в европейския елит се измъква от ПСЖ

  • 22 окт 2025 | 18:32
  • 1685
  • 2

Европейският шампион Пари Сен Жермен се утвърди през последните месеци като един от най-добрите отбори в света, ако не и най-добрият. В тази връзка “Екип” подчертава факт, който отразява именно това. През последната година и половина отборът, воден от Луис Енрике, победи всички отбори, които заемат челната десетка в ранглистата на УЕФА, с изключение на един: Борусия (Дортмунд).

През май 2024 г., тогава на полуфиналите на Шампионската лига, парижани бяха победени от Дортмунд у дома с 1:0. Оттогава насам нито един друг клуб от тази топ десетка не успя да победи французите.

Нещо повече: ПСЖ, който е шести в тази ранглиста, се изправи срещу осем от отборите, които са част от европейския връх през 2025 г., като всички те бяха победени.

В Шампионската лига през сезон 2024/25, по пътя, който завърши с вдигането на трофея в Мюнхен, парижкият отбор победи Манчестър Сити, Ливърпул, Арсенал и Интер, като последният беше на финала. На Световното клубно първенство пък Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид бяха тези, които се оказаха победени.

В настоящото издание на ШЛ Барселона и Байер (Леверкузен) преклониха глави пред ПСЖ. Така остана единствен Борусия (Дортмунд). В програмата на основната фаза обаче не предстои директен сблъсък между ПСЖ и германците, което означава, че Усман Дембеле и компания биха имали шанс да се наложат над вестфалци най-рано във фазата на директните елиминации.

