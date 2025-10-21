Служител на Путин разкритикува агенти и ВАР

Русия остава изключена от турнирите на ФИФА и УЕФА след инвазията в Украйна през 2022 г., което не попречи на провеждането на вътрешното първенство. Въпреки това мачовете се провеждат без надзора на водещите футболни органи.

Сергей Стефашин, бивш министър-председател на Руската федерация и председател на Консултативния съвет на Динамо (Москва), не спести думи, когато беше попитан за европейския футбол и руската Висша лига.

Руснакът, който днес е председател на Сметната палата, парламентарния орган за финансов контрол в Руската федерация, заяви пред MKRU: „Нашият футболен пазар, знаете ли, е исторически изкривен. Беше изкривен преди 10 години и остава изкривен и днес. Поради трудната политическа и икономическа ситуация, днес той е особено изкривен, тъй като около 80% от футболните инвестиции идват от публични средства.“

Той смята, че по-голямата част от корупцията произтича от агентите: „Първото са агентите. Черен пазар, неконтролиран и без регулации: “Според някои оценки, 4 милиарда рубли са били похарчени за комисионни на агенти през 2024 г. Би било чудесно, ако тези пари отиваха при хората, които наистина развиваха футболистите: грижеха се за тях от малка възраст, тренираха ги и ги възпитаваха. Но милиардите изчезнаха във въздуха, озовавайки се в нечий джоб, и няма да има никаква възвръщаемост от тях.“

Той продължи, като се позова на втория голям проблем: „Вторият проблем е съдийството. Порой от оплаквания за качеството! Постоянен, неизчерпаем поток. И с въвеждането на ВАР, той просто се увеличава. Забавяния, странни решения, удивителни интерпретации, неясна отчетност – във всеки кръг, почти във всеки мач.“

„Кой отговаря за ВАР? Съдиите, и то действащи. Те идват от същата среда, със същите квалификации, същите принципи. С всички последствия, както се казва. Бих могъл да разбера, ако ВАР се управляваше от изкуствен интелект, вземайки решения, които няма да бъдат повлияни от различни външни обстоятелства. Това вероятно е бъдещето на футбола, ако технологичното разширяване продължи.“