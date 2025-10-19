Мбапе си взе ново BMW, но не може да го кара

Килиан Мбапе стана футболна звезда още като тийнейджър. Оттогава той открито заявява, че никога не се е интересувал от шофьорска книжка, тъй като винаги е имал шофьори на разположение. Този факт обаче днес създава малък парадокс в новия му живот в Мадрид.

Френската суперзвезда на „белия балет“ наскоро получи чисто ново BMW i7, специално конфигурирано за него, като част от ежегодното партньорство на Реал Мадрид с германския автомобилен производител.

Както всяка година, играчите и техническият щаб на Реал Мадрид имат възможност да изберат модел по свой вкус и да го персонализират с детайли като регистрационни табели с техните имена.

Мбапе, който се премести в испанската столица миналото лято след трансфера си от Пари Сен Жермен, избра новото i7 с интериор, проектиран изключително за него.

Въпреки това френският ас няма шофьорска книжка, което означава, че новата му придобивка ще остане паркирана на тренировъчния център. Или ще бъде карана от негов шофьор.

Според испанските медии, съотборниците му не са пропуснали възможността да го подразнят, коментирайки, че „той има най-впечатляващото BMW в отбора, но ще му трябва… шофьор“. Самият той е заявявал в миналото, че „за някои е необходимо, но за мен никога не е било приоритет“. В крайна сметка, кариерата му се е развила толкова бързо, че „не е имало време за шофьорски курсове“.

Дори когато Пари Сен Жермен му е предложил помощ за придобиване на шофьорска книжка, той е предпочел да откаже, смятайки, че не му е необходима в ежедневието.