Anyone's Legend надхитри химерата на T1 и се класира на четвъртфиналите на Worlds

Световният шампионат по League of Legends - Worlds 2025 - продължава все така да радва феновете на електронните спортове със зрелищни битки още в началните етапи на турнира. След като по-рано днес KT Rolster стана първият отбор, класирал се напред за плейофната фаза на Worlds, сега и от Anyone's Legend сториха същото.

Китайският гранд повали CTBC Flying Oyster и си тръгна с победата след 2:1. Това се случи ден, след като от CFO надиграха тоталния фаворит и настоящ световен шампион T1. По този начин двата тима, съответно от двата най-силни региона Южна Корея и Китай - се превърнаха в първите, класирали се за четвъртфиналите на турнира.

Снимка: LoL Esports