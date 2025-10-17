Популярни
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
Александър Георгиев пред завръщане в Европа

  • 17 окт 2025 | 10:45
  • 182
  • 0
Александър Георгиев пред завръщане в Европа

Роденият в Русе вратар Александър Георгиев е пред напускане на НХЛ и завръщане в Европа, твърдят източници отвъд Океана. 29-годишният руски национал беше поставен в листата на ненужните от Бъфало само месец след подписването на едногодишен договор със Сабите.

Георгиев взе участие в четири от шестте предсезонни мача на Бъфало. Той игра срещу Кълъмбъс (4:0, 100% успеваемост на вратата), Детройт (2:5, пет гола, 87,5% успеваемост), и два пъти срещу Питсбърг - (3:5, три гола, 76,9% успеваемост) и (5:4, три гола, 82,4% успеваемост).

В момента Георгиев е регистриран в сателитния отбор на Сабите Рочестър Американс от Американската хокейна лига. Той не е играл в това първенство от сезон 2018/19, когато записа 11 мача за Хартфорд Уулвпек.

Според сайта Hockey News Hub, Александър Георгиев може да заиграе в Континенталната хокейна лига. Правата му за първенството се държат от Спартак (Москва), но още няколко отбора имат интерес към услугите му.

До момента вратарят има 303 мача в НХЛ, като в 15 от тях няма допуснат гол. В хокейната лига на САЩ и Канада Георгиев е носил екипите на Ню Йорк Рейнджърс, Колорадо Авъланч и Сан Хосе Шаркс.

