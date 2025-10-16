NAVI представи първото ново попълнение след проваления дебют в LEC

След разочароващ дебютен дебют в LEC, в който отборът на NAVI по League of Legends завърши при доста слаби резултати, украинската организация прави първата промяна преди новата кампания в европейското първенство по League of Legends.

The first piece of the puzzle 🧩



Now to make it official, welcome @Rhilechlol to the team ahead of the 2026 season! pic.twitter.com/9Pr6ioVKuV — NAVI LoL (@NAVILeague) October 15, 2025

Към тима официално се присъединява турският джънглърът Енес "Rhilech" Учан. Той играе в доста регионални лиги, преди да стане част от BK ROG Esports през изминалия сезон, където триумфира във френския LFL Spring Playoffs 2025 и достигна Топ 4 на EMEA Masters Spring 2025.

Снимка: NAVI