NAVI представи първото ново попълнение след проваления дебют в LEC

  • 16 окт 2025 | 17:19
  • 212
  • 0
След разочароващ дебютен дебют в LEC, в който отборът на NAVI по League of Legends завърши при доста слаби резултати, украинската организация прави първата промяна преди новата кампания в европейското първенство по League of Legends.

Към тима официално се присъединява турският джънглърът Енес "Rhilech" Учан. Той играе в доста регионални лиги, преди да стане част от BK ROG Esports през изминалия сезон, където триумфира във френския LFL Spring Playoffs 2025 и достигна Топ 4 на EMEA Masters Spring 2025.

Снимка: NAVI

