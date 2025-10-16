Мохамад Реза Бейк: В ЦСКА съм, за да стана шампион

Мохамад Реза Бейк е първият иранец, който ще носи екипа на ЦСКА. Той е на 25 години и играе на позицията на посрещач. Висок е 197 сантиметра, но впечатлява с отличен отскок и много добро позициониране на полето. Кариерата му е преминала иранските Сепехер и Рафсанян, португалския Калдаш, Ака Волей (Финландия), Орестиадас (Гърция), индонезийския Джакарта и Кадшия (Кувейт). В последния тим той е заедно с бившия ни национал Бранимир Грозданов. Избиран е за най-добър изпълнител на сервис в Гърция и за най-добър посрещач във Финландия. Бейк сподели пред нашия сайт cskavolley.com какво очаква за новия сезон и на какво се надява.

Мохамад, здравей. Как се чувстваш в България?

– Здрасти, всичко е супер. Наслаждавам се на условията в София. Много приятно съм изненадан от всичко, което видях до момента, както в България, така и конкретно в ЦСКА.

Какво те доведе при нас?

– Пристигнах след като получих добра оферта и прегледах нещата. Установих, че става въпрос за много голям клуб, най-големият в България. София е хубав град, столица, така че всичко бе организирано перфектно. Професионално се отнасят към мен. Исках да играя отново в Европа и това е една добра възможност. Имам и добър приятел, който ми разказа всичко за клуба – Бранко. Не съм се колебал.

Как те приеха в отбора?

– Много добре. Изключително бързо се адаптирах към обстановката, защото имам страхотни съотборници, много добронамерени към мен. Още по-хубавото е, че са волейболисти на високо ниво, което е важно за бъдещите ни цели.

Като стана въпрос за цели, какво очакваш от този сезон?

– Смятам, че ни очаква тежка битка, отборите са равностойни. Ние сме готови на около 50 процента, но в края на подготовката вече ще бъдем в добра кондиция. Искаме да спечелим всичко, за което играем. Надявам се да направим добър сезон. Тук съм, за да стана шампион.

Как ти се видя конкуренцията на „Борис Гюдеров“?

– Определено на високо ниво. Трябва да се отчете, че на този турнир нито един от клубовете не бе в максимална кондиция. Но това важи както за нас, така и за останалите, което означава, че в това си състояние сме готови да се сборим с всеки.

На твоята позиция има дългогодишен национал – Николай Пенчев. Тук са още Християн Великов и обещаващи наши юноши…

– Така е, все отлични волейболисти. Но аз съм тук, за да помогна ЦСКА да се представи по-добре от миналата година. Това е моята голяма цел.

Разкажи ни за себе си – какво обичаш да правиш извън залата?

– Обичам да прекарвам време със семейството си. Като цяло много ми харесва да се прибирам в Иран, което не ми се отдава често, тъй като там съм по 2-3 месеца само. Но когато съм си у дома се наслаждавам на живота и се радвам на близките си.

Научи ли нещо на български?

– Добре, хайде, хайде (Отговаря на български). Искам да науча и някои обидни думи, за да знам какво ми казват от другата страна на мрежата. Но до момента съотборниците ми отказват да ме научат на такива.