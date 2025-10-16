Действащият световен шампион бе поразен от тайвански отбор, как протече ден №2 от Worlds

Вторият ден от Световното първенство по League of Legends, Worlds 2025, донесе поредната изненада. Swiss фазата на Worlds продължава с драматични обрати.

1-1 ✅@HLEofficial pick up a win to close out day 2 of the #Worlds2025 Swiss Stage! pic.twitter.com/1OSlRhlPPj — LoL Esports (@lolesports) October 16, 2025

Действащият световен шампион T1 падна срещу тайванския CTBC Flying Oyster. Победата изстреля Flying Oyster до актив от 2 победи в групата, което означава, че те са на крачка от продължаване в следващия етап от турнира. В друг интересен двубой Anyone's Legends надигра един от фаворите Gen.G, с което също се изтреля на челна позиция.

ONE WIN AWAY FROM QUARTERS:@CTBC_cfo take down the reigning champions! pic.twitter.com/5h30Kcrn8U — LoL Esports (@lolesports) October 16, 2025

Ето резултати от ден №2 на Worlds 2025:



AL 1:0 Gen.G

CFO 1:0 T1

KT 1:0 TSW

TES 1:0 100T

BLG 1:0 FNC

FLY 1:0 VKS

MKOI 1:0 G2

HLE 1:0 PSG