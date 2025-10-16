Действащият световен шампион бе поразен от тайвански отбор, как протече ден №2 от Worlds

Вторият ден от Световното първенство по League of Legends, Worlds 2025, донесе поредната изненада. Swiss фазата на Worlds продължава с драматични обрати.
Действащият световен шампион T1 падна срещу тайванския CTBC Flying Oyster. Победата изстреля Flying Oyster до актив от 2 победи в групата, което означава, че те са на крачка от продължаване в следващия етап от турнира. В друг интересен двубой Anyone's Legends надигра един от фаворите Gen.G, с което също се изтреля на челна позиция.
Ето резултати от ден №2 на Worlds 2025:
AL 1:0 Gen.G
CFO 1:0 T1
KT 1:0 TSW
TES 1:0 100T
BLG 1:0 FNC
FLY 1:0 VKS
MKOI 1:0 G2
HLE 1:0 PSG