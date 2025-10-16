Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Действащият световен шампион бе поразен от тайвански отбор, как протече ден №2 от Worlds

Действащият световен шампион бе поразен от тайвански отбор, как протече ден №2 от Worlds

  • 16 окт 2025 | 15:36
  • 189
  • 0
Действащият световен шампион бе поразен от тайвански отбор, как протече ден №2 от Worlds

Вторият ден от Световното първенство по League of Legends, Worlds 2025, донесе поредната изненада. Swiss фазата на Worlds продължава с драматични обрати.

Действащият световен шампион T1 падна срещу тайванския CTBC Flying Oyster. Победата изстреля Flying Oyster до актив от 2 победи в групата, което означава, че те са на крачка от продължаване в следващия етап от турнира. В друг интересен двубой Anyone's Legends надигра един от фаворите Gen.G, с което също се изтреля на челна позиция.

Ето резултати от ден №2 на Worlds 2025:

AL 1:0 Gen.G
CFO 1:0 T1
KT 1:0 TSW
TES 1:0 100T
BLG 1:0 FNC
FLY 1:0 VKS
MKOI 1:0 G2
HLE 1:0 PSG

Следвай ни:

Още от eSports

Божидар "bzm" Богданов и Tundra Esports с още един силен ден

Божидар "bzm" Богданов и Tundra Esports с още един силен ден

  • 16 окт 2025 | 13:22
  • 269
  • 0
Легендарният k0nfig приключва състезателния си път

Легендарният k0nfig приключва състезателния си път

  • 16 окт 2025 | 10:33
  • 429
  • 0
100 Thieves шокира в ден №1 от Worlds, как премина първия ден от групите на Световното по LoL

100 Thieves шокира в ден №1 от Worlds, как премина първия ден от групите на Световното по LoL

  • 15 окт 2025 | 17:33
  • 821
  • 0
T1 се класира за основната фаза от Worlds след успех над IG

T1 се класира за основната фаза от Worlds след успех над IG

  • 15 окт 2025 | 11:34
  • 452
  • 0
Легендата N0tail се завърна в Dota 2

Легендата N0tail се завърна в Dota 2

  • 15 окт 2025 | 10:43
  • 900
  • 0
Силно начало за Божидар "bzm" Богданов и Tundra на BLAST Slam

Силно начало за Божидар "bzm" Богданов и Tundra на BLAST Slam

  • 15 окт 2025 | 09:37
  • 900
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 15049
  • 23
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 8334
  • 33
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 4887
  • 13
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 4322
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 4118
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 8094
  • 2