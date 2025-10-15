Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Страх ме е от банкрут, призна Бейл

Страх ме е от банкрут, призна Бейл

  • 15 окт 2025 | 21:32
  • 1297
  • 0
Страх ме е от банкрут, призна Бейл

Бившата звезда на Реал Мадрид Гарет Бейл може и да спечели над 170 милиона евро само от дългогодишния си престой на “Сантиаго Бернабеу”, но призна, че го е страх от фалит след оттеглянето си от футбола. Ето защо той внимателно е планирал живота си след прекратяването на състезателната си кариера.

Бейл и консорциумът зад него предложиха 40 милиона паунда за Кардиф Сити
Бейл и консорциумът зад него предложиха 40 милиона паунда за Кардиф Сити

“Има едно нещо, което винаги ме е плашило вътрешно. Чета статии как спортисти прекратяват своите кариери и завършват с банкрут. Не знаят как да управляват парите си, нито какво да правят с всички тези неща. Мнозина атлети водят луксозен живот - нещо, което се опитвах да избегна. Винаги съм обръщал внимание какъв би бил животът ми след футбола. Когато се оттеглиш, преставаш да получаваш пари. Как успяват хората да преустроят живота си? Аз винаги съм се опитвал да бъда разнообразен и затова още от началото имах идеята да инвестирам парите ми в различни неща. По този начин ако някъде се проваля, няма да загубя всичко”, сподели Бейл в интервю за Front Office Sports.

След отказването си от футбола след края на Мондиал 2022 някогашният уелски национал наистина се захвана с различни бизнес начинания, сред които барове с миниголф и работа като коментатор в британска телевизия за мачовете в Шампионската лига. Наскоро бившото крило стартира и преговори с отбора от родния му град Кардиф Сити. “Това е клуб, който от много години е в упадък, но има голям потенциал като единствения тим в града”, добави Бейл по тази тема.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Булевард

Искаха да убият бащата на Ямал, твърди свидетел по делото

Искаха да убият бащата на Ямал, твърди свидетел по делото

  • 15 окт 2025 | 12:18
  • 2522
  • 1
Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

Бивш пилот във Формула 1 наруши двугодишното си мълчение в социалните мрежи

  • 14 окт 2025 | 19:01
  • 3485
  • 5
Джорджина блести в Париж

Джорджина блести в Париж

  • 14 окт 2025 | 17:19
  • 1997
  • 0
Тръпка на Мбапе пак си показа прелестите

Тръпка на Мбапе пак си показа прелестите

  • 14 окт 2025 | 16:59
  • 2611
  • 1
Дилета напомни за сексапила си

Дилета напомни за сексапила си

  • 14 окт 2025 | 16:50
  • 2861
  • 0
Ким Кардашиян забрави за бельото

Ким Кардашиян забрави за бельото

  • 14 окт 2025 | 16:35
  • 3726
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 16995
  • 17
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 31133
  • 26
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 29833
  • 39
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 20096
  • 92
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 27256
  • 36
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 12843
  • 6