B8 без kensizor на CS Asia Championships 2025

Украинският отбор B8 обяви, че Артем "kensizor" Капран няма да може да вземе участие в CS Asia Championships 2025 в Шанхай поради затруднения с визата му.

Roster update for CS Asia Championships 2025:



Due to visa issues, @kensizor771 won’t attend the event — @kRaSNaLkox will stand in for the tournament.



Huge thanks to @InCircleEsports for the clutch help.



First match vs HEROIC on Tuesday at 09:00 CET. Be there for us 👊 pic.twitter.com/VSy8WSis78 — B8 Esports (@B8esportsGG) October 12, 2025

На мястото на kensizor в състава ще се включи Шимон "kRaSnaL" Мрожек, който идва като резервен играч в последния момент от бившия отбор ex-Inner Circle.

B8 ще трябва бързо да се адаптира към промяната в състава, тъй като турнирът в Шанхай е един от ключовите етапи от годината за региона и привлича едни от най-добрите тимове от Азия и Европа.

Снимка: HLTV