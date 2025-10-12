Популярни
  B8 без kensizor на CS Asia Championships 2025

B8 без kensizor на CS Asia Championships 2025

  • 12 окт 2025 | 18:03
  • 323
  • 0
B8 без kensizor на CS Asia Championships 2025

Украинският отбор B8 обяви, че Артем "kensizor" Капран няма да може да вземе участие в CS Asia Championships 2025 в Шанхай поради затруднения с визата му.

На мястото на kensizor в състава ще се включи Шимон "kRaSnaL" Мрожек, който идва като резервен играч в последния момент от бившия отбор ex-Inner Circle.

B8 ще трябва бързо да се адаптира към промяната в състава, тъй като турнирът в Шанхай е един от ключовите етапи от годината за региона и привлича едни от най-добрите тимове от Азия и Европа.

Снимка: HLTV

