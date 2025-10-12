B8 без kensizor на CS Asia Championships 2025

Украинският отбор B8 обяви, че Артем "kensizor" Капран няма да може да вземе участие в CS Asia Championships 2025 в Шанхай поради затруднения с визата му.
На мястото на kensizor в състава ще се включи Шимон "kRaSnaL" Мрожек, който идва като резервен играч в последния момент от бившия отбор ex-Inner Circle.
B8 ще трябва бързо да се адаптира към промяната в състава, тъй като турнирът в Шанхай е един от ключовите етапи от годината за региона и привлича едни от най-добрите тимове от Азия и Европа.
Снимка: HLTV