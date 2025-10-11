Популярни
Официално: Sentinels влиза в LCS

  • 11 окт 2025 | 18:45
Официално: Sentinels влиза в LCS

Голямата организация по електронни спортове Sentinels ще се присъедини към северноамериканското първенство по League of Legends - LCS. Това ще се случи през сезон 2026 година.

Клубът преди също се подвизаваше в най-високото ниво на LoL - тогава обаче под надслова Phoenix1.

"Това е следващият етап в развитието на Sentinels. Организацията започна през 2018 г. с фокус върху най-новите игри като Fortnite, VALORANT, и Marvel Rivals. Riot е отличен партньор на нашата организация.

От първо лице сме виждали как ясната състезателна структура и силните присъствени събития могат да развият сцената и да вдъхновят феновете. Нашата цел е да допринесем за издигането на LCS, като създадем състав и стил на игра, зад които нашите привърженици могат да застанат", коментира изпълнителният директор на клуба Роб Мур.

