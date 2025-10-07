Кайзериспор уволни германския специалист Маркус Гиздол

Турският елитен клуб Кайзериспор прекрати договора на германския си треньор Маркус Гиздол, след като в първите осем мача не беше постигната нито една победа. Гиздол – назначен едва преди няколко месеца на поста, е направил пет равенства начело на тима от Кайзери и в три срещи е завършил наравно.

Клубният президент Нуретин Аджъкалън пък е съобщил пред Анадолската агенция (АА), че освен лошите резултати, играта също не е била добра и в нито един от тези осем мача отборът не е бил близо до победата. С пет точки те остават на предпоследното 17-о място в класирането и зад тях единствено остава Фатих Карагюмрюкспор с 3 точки. 56-годишният Гиздол има опит в Турция, тъй като преди това е бил начело на Самсунспор. Опитът му се допълва също така от периоди в Хофенхайм, Хамбургер ШФ и Кьолн, преди да се премести в Локомотив (Москва) и оттам в турското първенство.

Снимки: Gettyimages