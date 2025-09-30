Популярни
  Моуриньо и Бенфика се канят да разплачат Челси на "Стамфорд Бридж"

Моуриньо и Бенфика се канят да разплачат Челси на "Стамфорд Бридж"

  30 сеп 2025 | 07:54
  • 2109
  • 3
Моуриньо и Бенфика се канят да разплачат Челси на "Стамфорд Бридж"

Челси и Бенфика ще се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на груповата фаза на Шампионска лига на 30 септември от 22:00 часа на стадион "Стамфорд Бридж". Двубоят ще бъде ръководен от германския рефер Даниел Зийберт и се очертава като изключително важен за двата отбора, които търсят първите си точки в турнира. След загубите в първия кръг, и двата тима се нуждаят от победа, за да запазят шансовете си за класиране напред в най-престижния европейски клубен турнир.

Челси започна участието си в турнира със загуба с 1:3 от Байерн (Мюнхен) в първия кръг. "Сините" от Лондон не успяха да се противопоставят на баварците на "Алианц Арена", но сега вече нямат право на нова грешка у дома пред верните си фенове.

Бенфика също без точки, след като допусна изненадващо поражение от Карабах в първия си мач на своя "Луш". Това не бе прието добре от шефовете на клуба, които предприеха радикални мерки и уволниха наставника Бруно Лаже, заменяйки го с не кого да е, а с легендарния Жозе Моуриньо, който ще има задачата да върне тима в правия път.

Това ще бъде своеобразно завръщане на Специалния на "Стамфорд Бридж", където преминаха някои от най-силните години в кариерата му и все още е обичан от феновете. Сега обаче задачата му ще е да ги разочарова и да изведе отбора си до победата над Челси.

Челси преминава през труден период, като записа само една победа в последните си пет мача. "Сините" загубиха последния си мач в Премиър лийг срещу Брайтън (1:3 на 27.09.2025), преди това постигнаха победа срещу Линкълн Сити в Карабао Къп (2:1 на 23.09.2025), но отстъпиха пред Манчестър Юнайтед (1:2 на 20.09.2025). В Шампионска лига лондончани стартираха с поражение от Байерн (Мюнхен) (1:3 на 17.09.2025), а преди това завършиха наравно с Брентфорд (2:2 на 13.09.2025).

Бенфика показва по-добра форма с две победи и две равенства в последните си пет мача. Португалците победиха Жил Висенте (2:1 на 26.09.2025), завършиха наравно с Рио Аве (1:1 на 23.09.2025), разгромиха АВС (3:0 на 20.09.2025), загубиха от Карабах в Шампионска лига (3:2 на 16.09.2025) и завършиха наравно със Санта Клара (1:1 на 12.09.2025).

Челси и Бенфика имат богата история на сблъсъци, като английският отбор доминира в директните двубои. Последната им среща беше на 28 юни 2025 г. на Световното клубно първенство, където Челси победи с 4:1 след продължения (1:1 в редовното време) на "Банк ъф Америка Стейдиъм". Преди това, през 2013 г., "сините" надделяха с 2:1 на финала на Лига Европа на "Йохан Кройф Арена". През 2012 г. отборите се срещнаха два пъти в четвъртфиналите на Шампионска лига, като Челси спечели и двата мача - с 2:1 на "Стамфорд Бридж" и с 1:0 на стадион "Луж", за общ резултат 3:1.

