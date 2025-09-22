Virtus.Pro обяви нов състав по Dota 2

В последно време отборът на Virtus.Pro се отдалечи от славните си дни в Dota 2, но изглежда, че организацията е решена да върне старата си форма. "Мечоците" сформираха нов състав, който ще се състезава през предстоящия сезон. Т
имът ще включва играчи от различни краища на света и ще се състезава под емблемата на Virtus.Pro. В същото време ще бъде запазен и съставът VP.CIS, както и VP.Prodigy – академията на организацията. Интересно е, че двата тима ще участват в различни региони, за да се възползват максимално от възможностите за участие в турнири.
Новият основен състав на Virtus.Pro включва Енцо “Timado” Джаноли, Абед“Abed” Юсоп, Никита “Daxak” Кузмин, Владислав “Antares” Кертман и Тал “Fly” Айзик, а треньор ще бъде Сам “BuLba” Созале.