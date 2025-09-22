Virtus.Pro обяви нов състав по Dota 2

В последно време отборът на Virtus.Pro се отдалечи от славните си дни в Dota 2, но изглежда, че организацията е решена да върне старата си форма. "Мечоците" сформираха нов състав, който ще се състезава през предстоящия сезон. Т

New Virtus.рro Dota 2 roster 😎



We are announcing an international roster for the global stage. The current squad will play under the VP.CIS tag.



Rosters will compete in different regions, with the possibility of internal transfers.



The roster is being formed by coach BuLba… pic.twitter.com/pWlAnLmCqD — Virtus.pro (@virtuspro) September 21, 2025

имът ще включва играчи от различни краища на света и ще се състезава под емблемата на Virtus.Pro. В същото време ще бъде запазен и съставът VP.CIS, както и VP.Prodigy – академията на организацията. Интересно е, че двата тима ще участват в различни региони, за да се възползват максимално от възможностите за участие в турнири.

Новият основен състав на Virtus.Pro включва Енцо “Timado” Джаноли, Абед“Abed” Юсоп, Никита “Daxak” Кузмин, Владислав “Antares” Кертман и Тал “Fly” Айзик, а треньор ще бъде Сам “BuLba” Созале.