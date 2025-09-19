Иван Кочев: Ще е тежко

Утре, Марица (Милево) приема Гигант (Съединение). Срещата е от осмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Загубихме последните си два мача. Дължи се основно на пропуските ни в завършващи удар пред вратата на противниците. Положителното е, че играем добре. Доволен съм от старанието на момчетата. Сигурен съм, че това което влагаме в тренировките и по време на мачовете ще ни се отплати. Въпрос на време е. Предстои ни обаче тежка битка на нашия терен. Гигант е сработен отбор, чийто футболисти притежават достатъчно опит. Ще се надлъгваме. Който направи по-малко грешки ще спечели“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).