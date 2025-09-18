Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Голяма легенда напуска сцената на Dota 2

Голяма легенда напуска сцената на Dota 2

  • 18 сеп 2025 | 10:34
  • 196
  • 0
Голяма легенда напуска сцената на Dota 2

Един от най-известните Dota 2 играчи – Куин "Quinn" Калахан, сложи край на професионалната си кариера. Новината бе съобщена лично от него във видео обръщение към феновете.

Quinn започва пътя си в тимове като OpTic Gaming, Newbee и Quincy Crew, но най-големият пробив идва след трансфера му в Gaimin Gladiators. С тях той се превърна в част от доминираща сила на световната сцена, спечелвайки трофеи и над 2 милиона долара от наградни фондове.

Той разкри, че ще се насочи към ново предизвикателство – работа като анализатор и коментатор, както и завръщане към стрийминга. Решението е било взето още преди старта на The International 2025.

Следвай ни:

Още от eSports

Големите имена извън Worlds влизат в битка на Asia Invitational 2025

Големите имена извън Worlds влизат в битка на Asia Invitational 2025

  • 17 сеп 2025 | 15:22
  • 615
  • 0
Извънредно: Отборът на GODSENT по Counter-Strike фалира

Извънредно: Отборът на GODSENT по Counter-Strike фалира

  • 17 сеп 2025 | 14:47
  • 472
  • 1
Ясни са датите за провеждането на Световното по Counter-Strike за 2027 година

Ясни са датите за провеждането на Световното по Counter-Strike за 2027 година

  • 17 сеп 2025 | 11:38
  • 940
  • 0
NAVI подписа със звезден отбор в Marvel Rivals

NAVI подписа със звезден отбор в Marvel Rivals

  • 17 сеп 2025 | 11:01
  • 758
  • 0
Falcons стартира своя академия

Falcons стартира своя академия

  • 16 сеп 2025 | 15:10
  • 576
  • 0
100 Thieves ще реконструира състава си по VALORANT

100 Thieves ще реконструира състава си по VALORANT

  • 16 сеп 2025 | 13:29
  • 459
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403023
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9042
  • 28
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 5326
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5915
  • 7
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 43540
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 33600
  • 55