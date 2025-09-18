Голяма легенда напуска сцената на Dota 2

Един от най-известните Dota 2 играчи – Куин "Quinn" Калахан, сложи край на професионалната си кариера. Новината бе съобщена лично от него във видео обръщение към феновете.

Quinn започва пътя си в тимове като OpTic Gaming, Newbee и Quincy Crew, но най-големият пробив идва след трансфера му в Gaimin Gladiators. С тях той се превърна в част от доминираща сила на световната сцена, спечелвайки трофеи и над 2 милиона долара от наградни фондове.

Той разкри, че ще се насочи към ново предизвикателство – работа като анализатор и коментатор, както и завръщане към стрийминга. Решението е било взето още преди старта на The International 2025.