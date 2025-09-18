Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона W
  3. ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

  • 18 сеп 2025 | 05:59
  • 314
  • 0
ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

Женският футболен отбор на Пари Сен Жермен е направил оферта да привлече двукратната носителка на "Златната топка" Алексия Путеяс от Барселона, като клубовете преговарят, предаде АФП.

"Има преговори от няколко дни", заяви източник на агенцията, като потвърди информацията на няколко испански медии. Разговорите не са приключили, но не е сигурно, че трансферът ще се осъществи, като испанката има договор с Барселона до 2026, в който има опция за удължаването му с още година.

ПСЖ се раздели през лятото със звездата си Мари-Антоанет Катото и с халфа Грейс Гейоро, но привлече капитана на Реал Мадрид Олга Кармона. Ако преговорите завършат успешно, това ще е най-големият удар на трансферния прозорец, който затваря в петък вечер.

Според испанската преса световната шампионка от 2023 и европейска вицешампионка засега е отказала четиригодишен договор с по-голяма заплата от тази, която взима в Барселона.

Деликатното финансово състояние на Барселона, който все още чака отварянето на стадион "Камп Ноу", се отразява на отборите, включително и на женския тим. Тази ситуация накара Барселона да се раздели с някои играчи през лятото, сред които Хана Фернандес, Фридолина Ролфо и Ингрид Енген.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Луис Енрике: Важно бе да започнем силно

Луис Енрике: Важно бе да започнем силно

  • 18 сеп 2025 | 04:02
  • 1032
  • 0
Симеоне: Истината е, че стана доста красив мач

Симеоне: Истината е, че стана доста красив мач

  • 18 сеп 2025 | 03:26
  • 917
  • 0
Слот: За да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия

Слот: За да победиш отбор като Атлетико, трябва да използваш неговите оръжия

  • 18 сеп 2025 | 02:52
  • 1714
  • 0
Мареска: Има какво да научим от този мач

Мареска: Има какво да научим от този мач

  • 18 сеп 2025 | 02:25
  • 710
  • 0
Компани: Трябва да продължим в този дух

Компани: Трябва да продължим в този дух

  • 18 сеп 2025 | 01:59
  • 1055
  • 0
Киву: Неутрализирахме силните страни на Аякс

Киву: Неутрализирахме силните страни на Аякс

  • 18 сеп 2025 | 01:33
  • 860
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 28513
  • 6
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 23256
  • 41
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 17479
  • 55
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 10785
  • 3
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 12527
  • 4
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 19350
  • 35