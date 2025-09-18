ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

Женският футболен отбор на Пари Сен Жермен е направил оферта да привлече двукратната носителка на "Златната топка" Алексия Путеяс от Барселона, като клубовете преговарят, предаде АФП.

"Има преговори от няколко дни", заяви източник на агенцията, като потвърди информацията на няколко испански медии. Разговорите не са приключили, но не е сигурно, че трансферът ще се осъществи, като испанката има договор с Барселона до 2026, в който има опция за удължаването му с още година.

ПСЖ се раздели през лятото със звездата си Мари-Антоанет Катото и с халфа Грейс Гейоро, но привлече капитана на Реал Мадрид Олга Кармона. Ако преговорите завършат успешно, това ще е най-големият удар на трансферния прозорец, който затваря в петък вечер.

Според испанската преса световната шампионка от 2023 и европейска вицешампионка засега е отказала четиригодишен договор с по-голяма заплата от тази, която взима в Барселона.

Деликатното финансово състояние на Барселона, който все още чака отварянето на стадион "Камп Ноу", се отразява на отборите, включително и на женския тим. Тази ситуация накара Барселона да се раздели с някои играчи през лятото, сред които Хана Фернандес, Фридолина Ролфо и Ингрид Енген.

Снимки: Gettyimages