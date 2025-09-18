Популярни
  3. Суонзи изхвърли Нотингам след фантастичен обрат

Суонзи изхвърли Нотингам след фантастичен обрат

  • 18 сеп 2025 | 00:42
  • 417
  • 0
Суонзи изхвърли Нотингам след фантастичен обрат

Втородивизионният Суонзи Сити отстрани Нотингам и се класира за осминафиналите на Купата на лигата. Уелският тим постигна обрат от 0:2 и стигна до победа с 3:2 след два гола в добавеното време.

Форест се бе насочил към комфортна победа след два гола на Игор Жезус през първото полувреме. Във втория си мач начело на тима Анге Постегоклу бе направил 10 промени от мача с Арсенал. Неговият сънародник Камерън Бърджис обаче бе в основата на обрата.

Австралийският национал върна надеждите на Суонзи след удар с глава в 68-ата минута. В добавеното време Випотник вдигна на крака стадиона с изравнителен гол. Защитата на Нотингам не се справи добре с един ъглов удар малко по-късно и Бърджис отбеляза втория си гол в мача.

Снимки: Imago

