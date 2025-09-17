Популярни
  Барселона
  Неймар и Меси не стигат: ПСЖ посегна и към жените на Барселона

Неймар и Меси не стигат: ПСЖ посегна и към жените на Барселона

  • 17 сеп 2025 | 17:39
  • 158
  • 0
След като през годините Пари Сен Жермен привлече от Барселона футболисти като Неймар и Лионел Меси, сега френският клуб прави опити да вземе и най-голямата гордост в женския състав на каталунците. Става дума за Алексия Путейяс, която е друкратна носителка на “Златната топка”, капитан е на тима и е със статут на легенда.

Парижани искат да привлекат испанката преди затварянето на пазара на 19 септември. Те вече са отправили оферта не само за нея, а и за 19-годишната й съотборничка в Барса Вики Лопес.

Идеята на ПСЖ е да превърне Путейяс в своя икона и да се конкурира с всемогъщия Олимпик Лион.

Според информация на “Мундо Депортиво” парижани предлагат на Путейяс дългосрочен договор. Той би бил за четири сезона и с по-добри финансови условия от тези, които испанската националка има в момента в каталунския клуб. Въпреки това Алексия е категорична, че няма да напусне Барселона. Футболистката иска да изпълни настоящия си договор с клуба, който е до края на настоящия сезон с опция за още един.

