Рение де Ридер ще се изправи срещу Брендън Алън във Ванкувър

Антъни Ернандес отпада от главното събитие на UFC Ванкувър срещу Рение де Ридер и на негово място влиза Брендън Алън. Де Ридер и Ернандес трябваше да се изправят един срещу друг в основния двубой на събитието в Канада следващия месец. В понеделник обаче от UFC разкриха, че „Fluffy“ отпада от срещата и вместо него нидерландецът ще се бие с Брендън Алън в главното събитие.

Към момента не е ясно какво е принудило Ернандес да се оттегли, въпреки че слухове започнаха да се разпространяват още преди официалното съобщение на UFC. Бойци като Пауло Коста и Кайо Боральо дори предложиха да заместят Ернандес.

Това е неприятен развой на събитията както за Ернандес, така и за де Ридер. Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт обяви двубоя като част от своеобразен елиминационен турнир за титлата в средна категория. Срещата де Ридер срещу Ернандес трябваше да бъде втората част от пъзела, докато Насурдин Имавов в момента е във водеща позиция след победата си с единодушно съдийско решение над Кайо Боральо на UFC Париж.

Сега не е ясно дали тази промяна ще повлияе на решението на UFC кой ще предизвика Хамзат Чимаев за титлата. Бившият шампион в две категории на ONE FC Де Ридер (21-2) има четири победи и нито една загуба в UFC, откакто се присъедини към организацията миналата година. Последната му победа бе със съдийско решение (2-1) над Робърт Уитакър на UFC Абу Даби през юли.

Алън (25-7) в момента е под номер 11 в ранглистата на UFC в средна категория и идва след победа с единодушно съдийско решение над Марвин Ветори на UFC 318.

UFC Ванкувър ще се проведе на 18 октомври в "Rogers Arena".