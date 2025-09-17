Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Рение де Ридер ще се изправи срещу Брендън Алън във Ванкувър

Рение де Ридер ще се изправи срещу Брендън Алън във Ванкувър

  • 17 сеп 2025 | 10:45
  • 322
  • 0

Антъни Ернандес отпада от главното събитие на UFC Ванкувър срещу Рение де Ридер и на негово място влиза Брендън Алън. Де Ридер и Ернандес трябваше да се изправят един срещу друг в основния двубой на събитието в Канада следващия месец. В понеделник обаче от UFC разкриха, че „Fluffy“ отпада от срещата и вместо него нидерландецът ще се бие с Брендън Алън в главното събитие.

Към момента не е ясно какво е принудило Ернандес да се оттегли, въпреки че слухове започнаха да се разпространяват още преди официалното съобщение на UFC. Бойци като Пауло Коста и Кайо Боральо дори предложиха да заместят Ернандес.

Това е неприятен развой на събитията както за Ернандес, така и за де Ридер. Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт обяви двубоя като част от своеобразен елиминационен турнир за титлата в средна категория. Срещата де Ридер срещу Ернандес трябваше да бъде втората част от пъзела, докато Насурдин Имавов в момента е във водеща позиция след победата си с единодушно съдийско решение над Кайо Боральо на UFC Париж.

Сега не е ясно дали тази промяна ще повлияе на решението на UFC кой ще предизвика Хамзат Чимаев за титлата. Бившият шампион в две категории на ONE FC Де Ридер (21-2) има четири победи и нито една загуба в UFC, откакто се присъедини към организацията миналата година. Последната му победа бе със съдийско решение (2-1) над Робърт Уитакър на UFC Абу Даби през юли.

Алън (25-7) в момента е под номер 11 в ранглистата на UFC в средна категория и идва след победа с единодушно съдийско решение над Марвин Ветори на UFC 318.

UFC Ванкувър ще се проведе на 18 октомври в "Rogers Arena".

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Бахрейн за първи път ще бъде домакин на световно първенство по борба

Бахрейн за първи път ще бъде домакин на световно първенство по борба

  • 17 сеп 2025 | 10:03
  • 374
  • 0
Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб

Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб

  • 16 сеп 2025 | 19:59
  • 1068
  • 1
Биляна Дудова след кончината на Стефан Николов: На Световното ще се боря за него

Биляна Дудова след кончината на Стефан Николов: На Световното ще се боря за него

  • 16 сеп 2025 | 16:33
  • 1251
  • 0
Жоел Арате: Малка България е пред големи сили в бокса

Жоел Арате: Малка България е пред големи сили в бокса

  • 16 сеп 2025 | 16:10
  • 895
  • 0
Разкриха кой е намерил покойния Рики Хатън

Разкриха кой е намерил покойния Рики Хатън

  • 16 сеп 2025 | 15:53
  • 1534
  • 0
Крауфорд направи "невъзможното" - ето как срази Канело

Крауфорд направи "невъзможното" - ето как срази Канело

  • 16 сеп 2025 | 14:21
  • 1379
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 44758
  • 31
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 1275
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 382341
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 6724
  • 1
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 7824
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 2948
  • 1