  Де Дзерби ще залага на солидна защита и празни пространства в атака срещу Реал Мадрид тази вечер

Де Дзерби ще залага на солидна защита и празни пространства в атака срещу Реал Мадрид тази вечер

  • 16 сеп 2025 | 12:52
  • 284
  • 0
Де Дзерби ще залага на солидна защита и празни пространства в атака срещу Реал Мадрид тази вечер

Наставникът на Марсилия Роберто Де Дзерби обяви групата на тима за старта на Шампионската лига. Френският тим се изправя срещу Реал Мадрид на “Сантиаго Бернабеу” довечера от 22:00 българско време. Очаквано Наиф Агер и Хамед Траоре отпадат от сблъсъка с “лос бланкос”. Очаква се в отсъствието на Агер неговото място да бъде заето от Балерди, а гостите да започнат във формация с трима в отбрана. Според френските медии Кондогбия ще заеме позицията на дефанзивен халф в опит да уплатнява свободните пространства пред защитата, а Анхел Гомес пък ще действа в малко по-предни позиции и в опит да подпомага двамата нападатели Мейсън Грийнууд и Пиер Емерик Обамеянг. Де Дзерби иска повече сигурност в отбраната на тима, но в същото време не иска да Марсилия да изглежда прекалено дефанзивно.

Снимки: Imago

Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

  • 16 сеп 2025 | 09:57
  • 5568
  • 1
Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

  • 16 сеп 2025 | 09:39
  • 7117
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 365164
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 8597
  • 3
Кварацхелия е готов за мача срещу Аталанта

  • 16 сеп 2025 | 06:57
  • 987
  • 0
Панатинайкос увони Руи Витория

  • 16 сеп 2025 | 06:38
  • 1148
  • 1
