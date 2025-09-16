Легегендата Мата вече няма да е съотборник с Божидар Краев в Австралия

Дуетът между испанската звезда Хуан Мата и българския нападател Божидар Краев в австралийското първенство вече няма да тормози защитите на противниковите отбори, след като Мата напусна Уестърн Сидни Уондърърс и ще продължи кариерата си в Мелбърн Виктори, съобщи самият той пред австралийските медии.

37-годишният испанец е играл в родината си за Валенсия, Челси и Манчестър Юнайтед и е част от националния отбор на Испания, триумфирал като световен шампион през 2010-а година. През миналата година в Уестърн Сидни Уондърърс обаче ича едва седем мача като титуляр, като в тях вкара един гол и подаде за още три, но иска да има повече игрово време и затова се мести в Мелбърн.

"Не съм човек, който изисква игрово време само заради самия престой на терена“, каза Мата пред австралийските медии във вторник. "Знам, че треньорите трябва да вземат решения, основани на справедливост, и съм съгласен с това. Но също така съм много щастлив да чуя, че с треньора на Виктори Артър Дайлс сме на една и съща вълна и иска за работим заедно". "Наистина усетих енергията в клуба. Наистина усетих, че ме искат тук. Мотивиран съм да помогна на този отбор да печели трофеи и да работя с клуба като част от дългосрочен план за укрепване на футбола в страната", каза още Мата.

Виктори, които завършиха 2-и миналата година във финалите на австралийската А-лига, в първия елиминационен кръг на плейофите отстраниха точно Уестърн Сидни Уондърърс. А сега през новия сезон започват първенството на 18-и октомври като домакини на Оукланд (Нова Зеландия). Божидар Краев завърши предходния сезон с 8 гола, 2 от които след пасове на Мата. Сега той ще трябва да си партнира в атаката с новото попълнение от Нова Зеландия Константинос Барбарусес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages