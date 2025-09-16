Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. Мелбърн Виктъри
  3. Легегендата Мата вече няма да е съотборник с Божидар Краев в Австралия

Легегендата Мата вече няма да е съотборник с Божидар Краев в Австралия

  • 16 сеп 2025 | 11:06
  • 927
  • 0
Легегендата Мата вече няма да е съотборник с Божидар Краев в Австралия

Дуетът между испанската звезда Хуан Мата и българския нападател Божидар Краев в австралийското първенство вече няма да тормози защитите на противниковите отбори, след като Мата напусна Уестърн Сидни Уондърърс и ще продължи кариерата си в Мелбърн Виктори, съобщи самият той пред австралийските медии.

37-годишният испанец е играл в родината си за Валенсия, Челси и Манчестър Юнайтед и е част от националния отбор на Испания, триумфирал като световен шампион през 2010-а година. През миналата година в Уестърн Сидни Уондърърс обаче ича едва седем мача като титуляр, като в тях вкара един гол и подаде за още три, но иска да има повече игрово време и затова се мести в Мелбърн.

"Не съм човек, който изисква игрово време само заради самия престой на терена“, каза Мата пред австралийските медии във вторник. "Знам, че треньорите трябва да вземат решения, основани на справедливост, и съм съгласен с това. Но също така съм много щастлив да чуя, че с треньора на Виктори Артър Дайлс сме на една и съща вълна и иска за работим заедно". "Наистина усетих енергията в клуба. Наистина усетих, че ме искат тук. Мотивиран съм да помогна на този отбор да печели трофеи и да работя с клуба като част от дългосрочен план за укрепване на футбола в страната", каза още Мата.

Виктори, които завършиха 2-и миналата година във финалите на австралийската А-лига, в първия елиминационен кръг на плейофите отстраниха точно Уестърн Сидни Уондърърс. А сега през новия сезон започват първенството на 18-и октомври като домакини на Оукланд (Нова Зеландия). Божидар Краев завърши предходния сезон с 8 гола, 2 от които след пасове на Мата. Сега той ще трябва да си партнира в атаката с новото попълнение от Нова Зеландия Константинос Барбарусес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

  • 16 сеп 2025 | 09:57
  • 3815
  • 1
Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

  • 16 сеп 2025 | 09:39
  • 4950
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364264
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7480
  • 3
Кварацхелия е готов за мача срещу Аталанта

Кварацхелия е готов за мача срещу Аталанта

  • 16 сеп 2025 | 06:57
  • 896
  • 0
Панатинайкос увони Руи Витория

Панатинайкос увони Руи Витория

  • 16 сеп 2025 | 06:38
  • 1046
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3177
  • 1
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12065
  • 8
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14487
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 11:47
  • 1818
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364264
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7480
  • 3