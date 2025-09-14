Франсиско Фильо: В бойните спортове най-важното е да побеждаваш себе си

Един от най-успешните бойци в историята на кикбокса и каратето в Бразилия Франсиско Фильо заяви, че за над 40 години в бойните спортове е научил, че най-важното е да успееш да победиш себе си и това е знанието, което се опитва да предаде на своите ученици.

54-годишният Фильо, който е президент на KWU SEHSHI Бразилия, е в България по повод провеждащия се тренировъчен лагер към предстоящата галавечер SENSHI 2028 в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена".

"Много съм развълнуван за довечера (вчера, бел. ред.), защото това е първият път, в който провеждаме Гран при. За мен Гран при е най-важното състезание в бойните спортове, защото имаш за съперник не само един противник, а няколко", каза пред БТА Фильо, който има черен колан седми дан в карате.

"Един боец първо се бие със себе си, а след това идват и срещите с неговия противник. Това е много, много трудна задача. Но когато спечелиш един такъв турнир, ти получаваш едно неописуемо спокойствие. Тогава ставаш много по-релаксиран и готов за всяка ситуация, в която попаднеш. Ние като бойци винаги търсим предизвикателствата и колкото по-трудно е то, толкова по-голяма е славата", добави бразилецът.

"Много от кикбоксьорите нямат това спокойствие преди да излязат на ринга, защото досега те са се били само с един опонент, не с трима. Но смятам, че най-спокойният от тези, които ще се качат на ринга, е (бел. р - бразилецът) Бруно Чавес и той има най-голям шанс да стане победител в Гран при. Разбира се, че аз като бразилец ще стискам палци на бразилските кикбоксьори. Но на ринга всичко може да се случи. Боят е с пълен контакт. Ако ние двамата сме на ринга, може да ви съборя на земята с кроше. Но това не означава автоматичен край на мача. Може да се изправите и да нанесете по-силен удар, който да обърне играта. Качването на ринга изисква максимално внимание. Но дори и бразилските участници да не спечелят, това няма да бъде краят на света за тях. Винаги има и следващ турнир. Битките са за това, за да ставаме по-добри. Да, загубите винаги са тежки, но разликата между победата и загубата не е толкова голяма", обясни той.

Фильо бе попитан и за протичащия тренировъчен лагер във Варна.

"Днес, по време на тазсутрешния ми мастърклас, си мислех за това по колко различен начин хората приемат една и съща информация. На тренировъчния лагер има хора, на чиито лице бе изписано, че изобщо не разбират какво се опитвам да обясня. Все едно говоря на някакъв език, който те не разбират. В същото време има хора, които са на точно противоположния полюс. Те слушат всяка една дума, която аз казвам. За повече от 40 години в бойните спортове най-важното нещо, което научих е, че вътрешната сила е много по-голяма от един ритник. Това искам да науча своите ученици - че е важно да побеждаваш себе си", заяви той.

"Нашата крайна цел е SENSHI да стане най-големият и най-разпознаваем бранд в световен мащаб. Ние искаме да отправим нашето послание към света. SENSHI се развива много бързо, а това се дължи на работата, която вършат организаторите. Всеки следваш турнир става по-добър. В SENSHI винаги виждам позитивите - състезание след състезание. Доскоро си мислех, че турнирът в Пловдив ще бъде ненадминат, но сега с този Гран при турнир това ще се промени", завърши бразилският каратека.