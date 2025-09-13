Сериозни проблеми за Асеновец

Сериозни кадрови проблеми налегнаха старши треньора на Асеновец (Асеновград) Манол Георгиев преди предстоящото домакинство с Нефтохимик.

Двубоят от 7 кръг на Югоизточната трета лига е в събота (13 септември) от 17:00 на стадион Шипка в Асеновград.

Със сигурност срещата пропускат опитният Йордан Ковачев, който е на инжекции, след като бе заменен принудително срещу Димитровград.

Подобна е съдбата и на Стефан Николов, който също бе заменен принудително – той също няма да бъде възстановен за мача с Нафтата.

И Филип Колев продължава да се възстановява контузия.

Неприятното е, че към списъка с контузени се присъедини и Денис Гиведжов, който има болки в кръста.

„Трябва да се опитаме да се справим въпреки кадровите проблеми. Играем първо домакинство след повече от 1 месец, след като имахме три поредни гостувания. Ще се постараем да се представим на ниво и да спечелим“, коментира старши треньорът Манол Георгиев пред официалния сайт на Асеновец