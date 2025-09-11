Популярни
Зам.-министър Димитър Георгиев: Спортът е универсалният език, който събира хората

  • 11 сеп 2025 | 14:08
  • 251
  • 0

Спортът е универсален език, който събира хората, без значение от техните възможности или предизвикателства, защото именно чрез него доказваме, че равенството и солидарността са ценности без граници. Това каза зам.- министър Димитър Георгиев по време на официалната пресконференцията във връзка с обявяването на София за домакин на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун през юни 2026 година.

„Нека този форум бъде пример, че когато сме единни и вярваме в доброто, можем да изградим по-добро бъдеще за нашите деца, за обществото и за света. Вярвам в успеха на всички български състезатели“, допълни заместник-министърът на младежта и спорта.

Страната ни ще посрещне над 500 спортисти, треньори и делегати от целия свят, което ще превърне България в първата държава от Източна Европа, получила честта да организира подобен форум. То ще бъде подкрепено от едни от най-големите имена в българския спорт и култура.

На пресконференцията присъстваха още министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, президентът на Sports Union for Athletes with Down Syndrome (SU - DS) и др.

