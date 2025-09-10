Нов футболист в Етър

21-годишният защитник Петър Зографов е най-новото попълнение на Етър. Днес ръководството на клуба и футболистът подписаха договор и Зографов се присъедини към подготовката на тима за предстоящото домакинство срещу Спартак (Плевен).

Петър Зографов е роден на 2 юни 2004 година в София. Преминал е през отборите на ЦСКА 1948, Созопол и Пирин (Гоце Делчев). В Етър той ще носи фланелката с №2.

"Идвам в Етър с амбиции да се развивам, да пробия и да се утвърдя в мъжкия професионален футбол. Играя като десен бек, но мога и като ляв. Нямам търпение да работя с треньор като Иван Иванов", заяви Петър Зографов след подписването на договора си.