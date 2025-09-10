Популярни
  България U15
  2. България U15
  България U15 завърши своя първи лагер

България U15 завърши своя първи лагер

  • 10 сеп 2025 | 16:03
  • 491
  • 0
България U15 завърши своя първи лагер

Завърши първият лагер за селекцията на България U15. Подопечните на селекционера Петър Карачоров проведоха подготовка между 07 и 09 септември, като бяха изиграни два приятелски мача със Септември U16 и Славия U16, както следва:    

България U15 - Септември U16 3:2   

Голмайстори: 
Борис Стефанов 1:0  
Даниел Лилковски 2:1 
Димитър Гаврилов 3:2  

България U15 - Славия U16 5:1   

Голмайстори: 
Красимир Илчев 1:0, 2:1
 Иван Бичовски 3:1 
Димитър Гаврилов 4:1 
 Емилиян Николов 5:1

Пред тима предстои турнир за Развитие на УЕФА, който ще се проведен между 17-и и 22-и oктомври на базата в Бояна. В него участие ще вземат отборите на Литва, Словакия и Полша.

