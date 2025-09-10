България U15 завърши своя първи лагер

Завърши първият лагер за селекцията на България U15. Подопечните на селекционера Петър Карачоров проведоха подготовка между 07 и 09 септември, като бяха изиграни два приятелски мача със Септември U16 и Славия U16, както следва:

България U15 - Септември U16 3:2

Голмайстори:

Борис Стефанов 1:0

Даниел Лилковски 2:1

Димитър Гаврилов 3:2

България U15 - Славия U16 5:1

Голмайстори:

Красимир Илчев 1:0, 2:1

Иван Бичовски 3:1

Димитър Гаврилов 4:1

Емилиян Николов 5:1

Пред тима предстои турнир за Развитие на УЕФА, който ще се проведен между 17-и и 22-и oктомври на базата в Бояна. В него участие ще вземат отборите на Литва, Словакия и Полша.