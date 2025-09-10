Бивш съперник на Канело предупреждава Крауфорд: Ще те примами в лъжливо чувство за сигурност

Джон Райдър предупреди, че един-единствен удар от Саул Канело Алварес в битката му с Терънс Крауфорд може да промени всичко.

Райдър беше победен по точки от Канело в Гуадалахара през 2023 г. в изтощителна битка. Англичанинът беше свален в нокдаун и носът му беше счупен, но остана в боя.

Канело е безспорен шампион в супер средна категория, а Крауфорд прави скок от 154 паунда (69.85 кг) до 168 (76.2 кг), като има само един мач в по-леката дивизия.

И въпреки че Кроуфорд е по-възрастният и по-дребен боксьор в този огромен сблъсък на стадион „Алиджиънт“ в Лас Вегас в събота, Райдър смята, че изходът от мача е труден за прогнозиране.

„Смятам, че шансовете са 50-50“, каза англичанинът. „Терънс Крауфорд е невероятен. Гледаме двама велики боксьори на своето поколение. Терънс Крауфорд видя плана как да победиш Канело от [Дмитрий] Бивол; ако възприеме подобен стил с бързо влизане и излизане – което той притежава – смяната на гарда, способността да удря и с двете ръце, той може да затрудни много Канело.“

Напоследък се наблюдава промяна в нагласите, като много специалисти застават на страната на боеца от Небраска, но Райдър смята, че размерите на мексиканеца ще се окажат твърде голямо предимство.

„Наистина смятам, че Канело ще го пресира, самият му размер и сила вероятно ще изтощят Терънс Крауфорд“, добави бившият претендент.

„Мисля, че Канело все още притежава силата. Няма скоростта, която имаше преди, но има точността; има силата. Мисля, че нокаутите идват от комбинацията между скорост и сила, но той може да затрудни всеки и ако не те нокаутира, ще те накаже. Мисля, че Канело е много умен. Видях го сам, от първа ръка, виждате го и с много други противници. В първия рунд той просто ще оглежда и ще те накара да мислиш, че можеш да разменяш прави удари с него. Но мисля, че той те примамва в лъжливо чувство за сигурност. Събира цялата тази информация за теб. Оценява как реагираш на финтовете му, на това, което прави, и след това действа. И можете да видите, че аз бях толкова нетърпелив да поставя крака си от правилната страна, от външната страна на неговия, за да мога да вкарам своите крошета и да не му дам възможност за контриращото кроше, което той толкова обича.“

Но Райдър направи една грешна стъпка, оказа се в лоша позиция и всичко се промени.

„Опитах се да хвана крошето му, за да вкарам ъперкът, а той ми счупи носа и промени всичко още във втория рунд“, каза Райдър, който изпитвал затруднения с дишането и трябваше да се боксира през поток от кръв до края на мача.

