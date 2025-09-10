Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Директорът на Вуелтата обяви пропалестинските протести за незаконни

Директорът на Вуелтата обяви пропалестинските протести за незаконни

  • 10 сеп 2025 | 12:25
  • 233
  • 0
Директорът на Вуелтата обяви пропалестинските протести за незаконни

След поредните пропалестински протести, които доведоха до преждевременен край на още един етап от колоездачната Обиколка на Испания във вторник, директорът на състезанието Хавиер Гуилен обяви твърдото намерение, че състезанието ще приключи в Мадрид в неделя, както е планирано, и нарече протестите незаконни, съобщи Ройтерс.

Еган Бернал спечели 16-ия етап на Обиколката на Испания, белязан от нови протести
Еган Бернал спечели 16-ия етап на Обиколката на Испания, белязан от нови протести

Шестнадесетият етап приключи 8 км преди финала заради голям протест, който бе блокирал пътя 3 км преди финалната линия, подобно на 11-ия етап, когато състезателите принудително завършиха 3 км по-рано в Билбао.

"Аз съм тук преди вас и искам ясно да изразим нашето несъгласие с това, което се случва днес", каза Гуилен пред репортерите. "За щастие етапът завърши като тайминг и имахме победител, но очевидно е, че не финишира, както предвидено. Основното послание, което искам да предам, е, че Вуелтата ще продължи и утре ще започне следващият етап", добави директорът.

Фокусът на протестите е присъствието на отбора на Израел-Премиер Тех в състезанието. Още в първите етапи състезатели от този тим бяха спрени от протестиращи, които размахваха палестински знамена. Оттогава имаше и падания на колоездачи заради протестите и дори след като от отбора на Израел решиха да махнат името на тима от фланелките, във вторник се видя, че това няма ефект.

"Не можеш да спираш състезанието, не можеш да пречиш на състезателите", категоричен е Гуилен. "Незаконно е и от гледна точка на наказателното право и на спортното право. Ние сме спорт, а той обединява. Това, което не го прави, не се свързва със спорта", завърши той.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Еган Бернал спечели 16-ия етап на Обиколката на Испания, белязан от нови протести

Еган Бернал спечели 16-ия етап на Обиколката на Испания, белязан от нови протести

  • 9 сеп 2025 | 18:47
  • 946
  • 0
Страхотно! Стефанова победи бившата световна шампионка

Страхотно! Стефанова победи бившата световна шампионка

  • 9 сеп 2025 | 17:28
  • 3557
  • 0
Столична община ще отличи Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев

Столична община ще отличи Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев

  • 9 сеп 2025 | 16:49
  • 923
  • 0
Албена е домакин на 46-ото Световно първенство по канадска борба

Албена е домакин на 46-ото Световно първенство по канадска борба

  • 9 сеп 2025 | 16:05
  • 1253
  • 0
Хикару спечели още един "Мики Маус турнир" и вече е само на 11 партии от целта

Хикару спечели още един "Мики Маус турнир" и вече е само на 11 партии от целта

  • 9 сеп 2025 | 13:31
  • 939
  • 0
Талант на ЦСКА завоюва първи медал при мъжете в спортната стрелба

Талант на ЦСКА завоюва първи медал при мъжете в спортната стрелба

  • 9 сеп 2025 | 11:14
  • 1312
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 8365
  • 2
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 5754
  • 28
Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

  • 10 сеп 2025 | 10:47
  • 2167
  • 0
Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 4226
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 1537
  • 0
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 13631
  • 13