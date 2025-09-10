Директорът на Вуелтата обяви пропалестинските протести за незаконни

След поредните пропалестински протести, които доведоха до преждевременен край на още един етап от колоездачната Обиколка на Испания във вторник, директорът на състезанието Хавиер Гуилен обяви твърдото намерение, че състезанието ще приключи в Мадрид в неделя, както е планирано, и нарече протестите незаконни, съобщи Ройтерс.

Еган Бернал спечели 16-ия етап на Обиколката на Испания, белязан от нови протести

Шестнадесетият етап приключи 8 км преди финала заради голям протест, който бе блокирал пътя 3 км преди финалната линия, подобно на 11-ия етап, когато състезателите принудително завършиха 3 км по-рано в Билбао.

"Аз съм тук преди вас и искам ясно да изразим нашето несъгласие с това, което се случва днес", каза Гуилен пред репортерите. "За щастие етапът завърши като тайминг и имахме победител, но очевидно е, че не финишира, както предвидено. Основното послание, което искам да предам, е, че Вуелтата ще продължи и утре ще започне следващият етап", добави директорът.

Фокусът на протестите е присъствието на отбора на Израел-Премиер Тех в състезанието. Още в първите етапи състезатели от този тим бяха спрени от протестиращи, които размахваха палестински знамена. Оттогава имаше и падания на колоездачи заради протестите и дори след като от отбора на Израел решиха да махнат името на тима от фланелките, във вторник се видя, че това няма ефект.

"Не можеш да спираш състезанието, не можеш да пречиш на състезателите", категоричен е Гуилен. "Незаконно е и от гледна точка на наказателното право и на спортното право. Ние сме спорт, а той обединява. Това, което не го прави, не се свързва със спорта", завърши той.