Ети Стефанова: Не можех да повярвам, че позицията ми е толкова добра срещу Тан

Десетата световна шампионка по шахмат при жените гросмайстор Антоанета Стефанова даде интервю за официалния канал на FIDE в Ютюб след впечатляващата си победа в черните фигури срещу световната шампионка за 2017-18 година Тан Джонги. Това се случи в шестия кръг на големия турнир Grand Swiss 2025 в Узбекистан.

Въпрос: Антоанета, ти спечели първата партия за деня тук на Grand Swiss, побеждавайки не кого да е, а Тан Джонги. Това беше малко странна партия, различна линия в Каро-Кан. Разкажи ни за нея.

Антоанета Стефанова: Не мисля, че беше толкова странно от моя страна. Играехме Каро-Кан с 5...c5, което е доста популярна линия. После съперничката ми промени нещо от това, което обикновено играе. Тя избра вариант с кон хс6 и после офицер d3. Опитах се да правя нормални ходове, но се обърках, защото в един момент не разбирах добре нейните решения. Мисля, че получих много добра позиция, после възникнаха тактически усложнения, а аз оставах с малко време, докато тя играеше много бързо. Знаех, че трябва да има мат някъде, но с толкова малко време успях да намеря печелившо продължение. Влязох в спечелен топов ендшпил. Дали можеше по-рано да дам мат – не съм сигурна, но с една минута на часовника видях, че ендшпилът е печеливш и тръгнах натам. Не знам дали имаше нещо по-добро.

Въпрос: Кажи ми за психологията на контрола на времето. Ти имаше една минута, а Тан значително повече, играейки бързо. Как се справяш в такава ситуация?

Антоанета Стефанова: Всъщност няма голямо значение, защото ако имаш спечелена позиция – имаш спечелена позиция. И на всеки ход се добавят по 30 секунди. Разбира се, бих предпочела да имам толкова време, колкото и тя, но се старая да не обръщам прекалено внимание на времето на съперника. Понякога дори когато съперникът изпада в цайтнот, започваш да играеш в неговото темпо и правиш грешки, защото бързаш. Може би аз просто мислих твърде дълго, защото някак си не можех да повярвам, че всичко е толкова добре за черните. Опитвах се да намеря опровержение за белите, което не открих. Вероятно затова изразходвах толкова време, но накрая беше достатъчно.

Въпрос: Контролът на времето в мъжката секция е доста по-дълъг в сравнение с женската. Кой би предпочела?

Антоанета Стефанова: Аз бих предпочела дори по-бърз контрол. Ако питате мен – най-много харесвам с 90 минути, без добавяне на още 30 минути след 40-ия ход. Да се играе седем часа, както при мъжете, ми се струва лудост.

Въпрос: Тан обикновено играе много бързо. Това беше смятано за нейна слабост тази година – че в сложни позиции ходи твърде бързо. Мислиш ли, че това ѝ повлия днес?

Антоанета Стефанова: Не знам, само тя може да каже това. Аз съм играла с нея много пъти през годините. Може би просто не е в добра форма в този турнир – загуби първия кръг, а сега и днес. Но всеки от нас преминава през различни неща – може би някой не е спал добре и главата не работи. Не мога да кажа вместо другите защо са играли по определен начин.

Въпрос: Спечели много хубава партия точно преди почивния ден. Това как влияе – победа или загуба преди свободен ден?

Антоанета Стефанова: Винаги е по-добре да спечелиш преди почивния ден. Но всъщност е по-добре да печелиш всеки ден, не само преди почивка. Разбира се, по-хубаво е поне да не загубиш точно преди почивен ден.

Въпрос: Благодаря ти, Антоанета. Честито за днес и се наслаждавай на хубавото настроение утре!

Антоанета Стефанова: Благодаря!

Снимка: M Walusza