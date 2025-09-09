Румен Сандев сложи край на футболната си кариера

Защитникът Румен Сандев реши да прекрати футболната си кариера, съобщиха от втородивизионния му отбор Вихрен Сандански.

36-годишният централен бранител записа над 300 мача в професионалните нива на българския футбол, от които 89 в елита с екипа на Пирин Благоевград Той започва кариерата си в Малеш (Микрево) и преминава през Вихрен за половин сезон, където прави впечатление със стабилната си игра в защита. Следват престои в Пирин, Арда, Септември (София), Марек и Струмска слава, преди да се завърне в Сандански и да помогне на клуба да спечели промоция във Втора лига.

"ОФК Вихрен иска да изкаже най-искрената си благодарност към един истински професионалист и лидер – Румен Сандев. На терена той беше пример за отдаденост, честност и борбен дух, а извън него – обединяваща фигура и приятел на всички", написаха от управата на клуба.