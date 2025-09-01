Virtus.Pro финализира обновения си състав

Отборът на Virtus.Pro наскоро премахна от титулярния си състав Денис "electronic" Шарипов. "Мечоците" не закъсняха както с обявяването на новия си капитан - Иля "Perfecto" Залуцки, така и с новия пети играч - Вадим "⁠tO0RO⁠" Арков.

Vadim “tO0RO” Arkov from the youth squad VP.Prodigy CS2 joins the main Virtus.рro roster.



Over the past few weeks, the club has been testing players from the academy roster in search of the best fit. Vadim impressed in the anchor role, and for now the choice has fallen on him.… pic.twitter.com/J5UoSlDoaB — Virtus.pro (@virtuspro) September 1, 2025

Новото попълнение в редиците на организацията е само на 17 години и идва от академията на тима. Вторият отбор записа редица впечатляващи резултати в последните си мачове и не е изненада, че от щаба са решили да се възползват от услугите на някой от играчите.

Самият Арков до момента има добрия 1.12 рейтинг за годината, което го нарежда сред най-добрите в успешната академия.