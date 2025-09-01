Популярни
  • 1 сеп 2025 | 17:36
  • 201
  • 0
Virtus.Pro финализира обновения си състав

Отборът на Virtus.Pro наскоро премахна от титулярния си състав Денис "electronic" Шарипов. "Мечоците" не закъсняха както с обявяването на новия си капитан - Иля "Perfecto" Залуцки, така и с новия пети играч -  Вадим "⁠tO0RO⁠" Арков.

Новото попълнение в редиците на организацията е само на 17 години и идва от академията на тима. Вторият отбор записа редица впечатляващи резултати в последните си мачове и не е изненада, че от щаба са решили да се възползват от услугите на някой от играчите.

Самият Арков до момента има добрия 1.12 рейтинг за годината, което го нарежда сред най-добрите в успешната академия.

