Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 18 години

Миньор (Перник) - Септември 1:3
0:1 Венислав Михайлов (51')
1:1 Антонио Кирилов (70')
1:2 Кристиян Вутов (78')
1:3 Теодор Танев (89')
Арда - ЦСКА 1:2
1:0 Бурак Акънджъ (20')
1:1 Дилян Шишманов (32')
1:2 Никола Теов (81')
Локомотив (Пловдив) - Спартак (Варна) 4:0
1:0 Николай Димитров (5')
2:0 Никола Ставрев (16')
3:0 Тодор Гергишанов (17')
4:0 Николай Димитров (21')
Славия - Ботев (Пловдив) 0:1
0:1 Самуил Цонов (78')
Хебър - Локомотив (София) 2:3
1:0 Емил Кузев (9')
1:1 Емилиян Гогев (16')
2:1 Даниел Драгомиров (30')
2:2 Валентин Архипов (56')
2:3 Максим Йонин (60')
Монтана - Пирин 1:5
0:1 Андреа Николов (2')
0:2 Методи Кокалков (27')
1:2 Теодор Райков (34')
1:3 Методи Кокалков (69')
1:4 Ивайло Иванов (79')
1:5 Георги Диманчев (82')
Нефтохимик - Берое 2:0
1:0 Максим Киряков (10')
2:0 Георги Аладжов (71')
Янтра - Национал 2:2
1:0 Христофор Йосифов (24')
1:1 Стефан Крумов (50')
1:2 Светослав Ковачев (71') аг
2:2 Мирослав Кръстев (79')