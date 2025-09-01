Клуб от Чемпиъншип следи Филип Кръстев

Филип Кръстев е следен от английския втородивизионен Шефилд Юнайтед. Той е сред вариантите да замени Гус Хамер при евентуална продажба на звездата в полузащитата на тима, пише EFL analysis.

28-годишният Хамер, който е бивш младежки национал на Нидерландия, иска да напусне състава на "Остриетата", а сериозен интерес към него проявява гранда от родината му ПСВ Айндховен.

При евентуална сделка от Шефийлд са готови да реагират веднага и разглеждат няколко възможности, сред които и Кръстев, който е собственост на белгийския Ломел, но в последните 18 месеца игра под наем в нидерландския Цволе, за който записа 8 гола и 7 асистенции в 46 мача.

"Шефийлд следи български играчи и именно там може да намери перфектния заместник на Хамер. Става въпрос за Филип Кръстев. 23-годишният футболист е качествен дрибльор, има добра визия за играта, като работи здраво и в дефанзивен план. Той е от типа футболисти, които се харесват на “oстриетата". Кръстев има и необходимата квалификация с 24 мача за националния отбор. Най-хубавото е, че той няма да струва чак толкова много. Може да бъде привлечен от втородивизионния Ломел за сума между 3 и 5 милиона паунда", пише EFL analysis.

Кръстев е следен от доста клубове през това лято, като за последно се тиражираше за интерес от НАК Бреда, а преди това и от клубове от Италия и Испания. Шефилд към момента се намира на последното място в Чемпиъншип с 4 загуби от 4 мача.