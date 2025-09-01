Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Достанич и Котев призоваха към подкрепа на българските играчи

Достанич и Котев призоваха към подкрепа на българските играчи

  • 1 сеп 2025 | 14:24
  • 355
  • 0

Шефът на ДЮШ на Локомотив (София) Радко Достанич и Лъчезар Котев, капитан на Арда, бяха гости в актуално студио „Дерби“. Двамата апелираха да се дават повече шансове на българските играчи.

"Целта на Локомотив Сф е да произведе футболисти в собствената школа. Това няма да стане за година или две. Аз съм френски възпитаник и използвам определена методика от много години. Тази методика за налагане на млади състезатели съм прилагал при всичките си престои и в Цървена звезда. Там винаги сме налагали млади играчи. В Сърбия няма големи спонсори и много е важно за клубовете да продават скъпи футболисти. Не мислете, че сръбските играчи се продават с връзки. Да, контактите са важни и ние в много случай ги имаме, но никой на този свят няма да плати много пари за играч, който не не притежава необходимите качества. Обиколил съм цял свят и мога да ви кажа с ръка на сърцето, че на Балканите са най-големите таланти. Трябва обаче да им се дават шанс и да са правилно изградени“, коментира Достанич, който вярва в в един успешен сезон за железничарите и е убеден, че Левски има силата на свали Лудогорец от върха. Достанич смята, че България има своите шансове в сблъсъците с Испания и Грузия тази седмица.

"Много се радваме, че направихме тези добри мачове. Има и съжаление, че не продължихме в Европа, но отпадането го дължим на липсата на международен опит. Виждате, че политиката на Арда за налагането на български футболисти дава резултат. В това отношение пример е и Ботев Враца, където миналата година с чужденци се бореха да не изпаднат, а сега с българи играят много добре и побеждават. Наистина в Кърджали а няма фенската култура, ала хората ни се радват и ние искаме с успехите си да запалим повече деца по футбола“, заяви Котев. Той е учуден, че Арда има само един национал и прогнозира, че тази година Левски ще стане шампион.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Моряците" ще възстановят и ще мислят за защита на позициите

"Моряците" ще възстановят и ще мислят за защита на позициите

  • 1 сеп 2025 | 10:01
  • 925
  • 0
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 10172
  • 7
Септември (Симитли) се включи в благотворителна инициатива

Септември (Симитли) се включи в благотворителна инициатива

  • 1 сеп 2025 | 09:28
  • 627
  • 0
Съдийската комисия дава пресконференция

Съдийската комисия дава пресконференция

  • 1 сеп 2025 | 09:04
  • 904
  • 1
Контузия в Партизан

Контузия в Партизан

  • 1 сеп 2025 | 07:56
  • 1574
  • 0
Мота: Можеше да победим още по-изразително

Мота: Можеше да победим още по-изразително

  • 31 авг 2025 | 23:49
  • 2075
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 14:09
  • 55019
  • 11
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 18495
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 10961
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 23418
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 14:50
  • 1585
  • 0
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 10172
  • 7