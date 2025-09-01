Достанич и Котев призоваха към подкрепа на българските играчи

Шефът на ДЮШ на Локомотив (София) Радко Достанич и Лъчезар Котев, капитан на Арда, бяха гости в актуално студио „Дерби“. Двамата апелираха да се дават повече шансове на българските играчи.

"Целта на Локомотив Сф е да произведе футболисти в собствената школа. Това няма да стане за година или две. Аз съм френски възпитаник и използвам определена методика от много години. Тази методика за налагане на млади състезатели съм прилагал при всичките си престои и в Цървена звезда. Там винаги сме налагали млади играчи. В Сърбия няма големи спонсори и много е важно за клубовете да продават скъпи футболисти. Не мислете, че сръбските играчи се продават с връзки. Да, контактите са важни и ние в много случай ги имаме, но никой на този свят няма да плати много пари за играч, който не не притежава необходимите качества. Обиколил съм цял свят и мога да ви кажа с ръка на сърцето, че на Балканите са най-големите таланти. Трябва обаче да им се дават шанс и да са правилно изградени“, коментира Достанич, който вярва в в един успешен сезон за железничарите и е убеден, че Левски има силата на свали Лудогорец от върха. Достанич смята, че България има своите шансове в сблъсъците с Испания и Грузия тази седмица.

"Много се радваме, че направихме тези добри мачове. Има и съжаление, че не продължихме в Европа, но отпадането го дължим на липсата на международен опит. Виждате, че политиката на Арда за налагането на български футболисти дава резултат. В това отношение пример е и Ботев Враца, където миналата година с чужденци се бореха да не изпаднат, а сега с българи играят много добре и побеждават. Наистина в Кърджали а няма фенската култура, ала хората ни се радват и ние искаме с успехите си да запалим повече деца по футбола“, заяви Котев. Той е учуден, че Арда има само един национал и прогнозира, че тази година Левски ще стане шампион.