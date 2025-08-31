Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 18 години

Пирин - Нефтохимик 3:2
1:0 Андреа Николов (10')
1:1 Максим Киряков (16')
2:1 Ивайло Иванов (42')
3:1 Методи Кокалков (74')
3:2 Борис Маринов (81')
Локомотив (София) - Арда 3:4
0:1 Сертан Мюмюн (25')
0:2 Ерай Кямил (36')
0:3 Борис Тодев (57')
0:4 Борис Тодев (66')
1:4 Емилиян Гогев (69')
2:4 Емилиян Гогев (72')
3:4 Максим Йонин (90'+3)
Септември - Хебър 5:1
1:0 Димитър Челебиев (23')
2:0 Венислав Михайлов (26')
3:0 Теодор Гюров (39')
4:0 Венислав Михайлов (49')
4:1 Даниел Драгомиров (54')
5:1 Йордан Аталъков (55')
ЦСКА - Ботев (Пловдив) 2:3
1:0 Иван Дейков (6')
1:1 Стилиян Добревски (49')
1:2 Самуил Цонов (68')
2:2 Денислав Величков (79')
2:3 Мартин Георгиев (84')
Локомотив (Пловдив) - Славия 3:0
1:0 Кристиян Иванов (6') аг
2:0 Енес Мишев (45')
3:0 Иван Мищенко (84')
Берое - Миньор (Перник) 4:0
1:0 Тодор Иванов (17')
2:0 Тодор Иванов (48')
3:0 Тодор Иванов (84')
4:0 Давид Иванов (86')
Спартак (Варна) - Янтра 0:1
0:1 Донислав Терзиев (62')
Национал - Монтана 4:0
1:0 Стефан Крумов (4')
2:0 Мерт Хакиф Салим (17')
3:0 Мартин Портарски (25')
4:0 Стефан Крумов (64')