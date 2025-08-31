Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 31 авг 2025 | 01:38
  • 120
  • 0

Пирин - Нефтохимик 3:2
1:0 Андреа Николов (10')
1:1 Максим Киряков (16')
2:1 Ивайло Иванов (42')
3:1 Методи Кокалков (74')
3:2 Борис Маринов (81')

Локомотив (София) - Арда 3:4
0:1 Сертан Мюмюн (25')
0:2 Ерай Кямил (36')
0:3 Борис Тодев (57')
0:4 Борис Тодев (66')
1:4 Емилиян Гогев (69')
2:4 Емилиян Гогев (72')
3:4 Максим Йонин (90'+3)

Септември - Хебър 5:1
1:0 Димитър Челебиев (23')
2:0 Венислав Михайлов (26')
3:0 Теодор Гюров (39')
4:0 Венислав Михайлов (49')
4:1 Даниел Драгомиров (54')
5:1 Йордан Аталъков (55')

ЦСКА - Ботев (Пловдив) 2:3
1:0 Иван Дейков (6')
1:1 Стилиян Добревски (49')
1:2 Самуил Цонов (68')
2:2 Денислав Величков (79')
2:3 Мартин Георгиев (84')

Локомотив (Пловдив) - Славия 3:0
1:0 Кристиян Иванов (6') аг
2:0 Енес Мишев (45')
3:0 Иван Мищенко (84') 

Берое - Миньор (Перник) 4:0
1:0 Тодор Иванов (17')
2:0 Тодор Иванов (48')
3:0 Тодор Иванов (84')
4:0 Давид Иванов (86')

Спартак (Варна) - Янтра 0:1
0:1 Донислав Терзиев (62')

Национал - Монтана 4:0
1:0 Стефан Крумов (4')
2:0 Мерт Хакиф Салим (17')
3:0 Мартин Портарски (25')
4:0 Стефан Крумов (64')

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

