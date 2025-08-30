Virtus.Pro остави на пейката Денис "electroNic" Шарипов

Денис "electroNic" Шарипов вече официално е извън състава по Counter-Strike на Virtus.Pro, след като "мечоците" записаха немалко слаби резултати в последните си участия на големи турнири.

Denis "electroNic" Sharipov has been moved to the bench.



Nikolai Petrossian, CEO of Virtus.рro:

"Denis is one of the most experienced and decorated players in the world. Unfortunately, we weren’t able to build a team together that could consistently fight for top positions at… pic.twitter.com/V7Ia78ZhIp — Virtus.pro (@virtuspro) August 29, 2025

26-годишният руснак премина във VP от състава на Cloud9. За новия играч на организацията, който ще го замести, все още не се знае нищо, освен че скоро ще стане ясно кой е. След две седмици обаче клубът трябва да намери някакъв заместник на Шарипов, тъй като стартира в FISSURE Playground .

Изпълнителният директор на Virtus.Pro Николай Петросиан сподели, че според него двете страни не са успели да изградят отбор заедно - такъв, който винаги да се бори за челните позиции в най-големите турнири. Той също му благодари за мотивацията и готовността да поеме отговорност.