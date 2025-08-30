Virtus.Pro остави на пейката Денис "electroNic" Шарипов

Денис "electroNic" Шарипов вече официално е извън състава по Counter-Strike на Virtus.Pro, след като "мечоците" записаха немалко слаби резултати в последните си участия на големи турнири.
26-годишният руснак премина във VP от състава на Cloud9. За новия играч на организацията, който ще го замести, все още не се знае нищо, освен че скоро ще стане ясно кой е. След две седмици обаче клубът трябва да намери някакъв заместник на Шарипов, тъй като стартира в FISSURE Playground .
Изпълнителният директор на Virtus.Pro Николай Петросиан сподели, че според него двете страни не са успели да изградят отбор заедно - такъв, който винаги да се бори за челните позиции в най-големите турнири. Той също му благодари за мотивацията и готовността да поеме отговорност.