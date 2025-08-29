Valve обяви последния отбор за The International 2025

Отборът на Yakutou Brothers е последното парче от пъзела на The International 2025, след като стана финалният участник в най-големия турнир по Dota 2. Това се случи, след като от китайската организация заеха мястото на оттеглилите се Gaimin Gladiators.

An update regarding our previous announcement. pic.twitter.com/vSCp6WELHc — The International (@dota2ti) August 27, 2025

Тимът е един от най-големите в Китай по Data 2, като често се състезава в турнири от Tier 1 нивото на света. През годината Yakutia успя да запише добри класирания в BLAST Slam II и DreamLeague Season 26, както и второ място на ACL x ESL Challenger China.

Световният форум ще стартира на 4 септември в Хамбург, като ще бъдат раздадени над милион и половина долара в рамките на десет дни.