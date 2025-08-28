Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. MIBR планира международен състав, от клуба са се насочили към млада надежда на G2

MIBR планира международен състав, от клуба са се насочили към млада надежда на G2

  • 28 авг 2025 | 15:01
  • 275
  • 0
MIBR планира международен състав, от клуба са се насочили към млада надежда на G2

За момента изцяло бразилския отбор на MIBR започва с промените, като се смята, че скоро ще премине към международен състав по Counter-Strike. Първата стъпка в тази реновация е вероятното идване на Климентий "⁠kl1m⁠" Кривошиев от академията на G2 Esports.

19-годишният играч ще заеме мястото на Рафаел  "⁠saffee⁠" Коста, за когото Sportal.bg вече съобщи, че напуска клуба..

kl1m е изиграл само четири карти срещу редици от Топ 50 в световната ранглиста, но има впечатляващия рейтинг от 1.21. Самата академия триумфира в Exort Series и United21 League Season 35, като и в двата шампионата младокът записа рейтинг над 1.30.

Следвай ни:

Още от eSports

Легендата Snax вече е свободен агент

Легендата Snax вече е свободен агент

  • 28 авг 2025 | 11:02
  • 651
  • 0
NAVI с ужасен дебют в LEC

NAVI с ужасен дебют в LEC

  • 27 авг 2025 | 10:49
  • 534
  • 0
MIBR се раздели със снайпериста си

MIBR се раздели със снайпериста си

  • 26 авг 2025 | 12:55
  • 687
  • 0
Мобилната версия на VALORANT с първи голям турнир

Мобилната версия на VALORANT с първи голям турнир

  • 26 авг 2025 | 11:31
  • 1056
  • 0
Liquid и MIBR си заслужиха места за Champions в Париж

Liquid и MIBR си заслужиха места за Champions в Париж

  • 25 авг 2025 | 17:24
  • 1100
  • 0
BLG спечели първенството по VALORANT на Китай след грандиозен финал срещу DRG

BLG спечели първенството по VALORANT на Китай след грандиозен финал срещу DRG

  • 25 авг 2025 | 14:33
  • 856
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 40749
  • 127
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 23833
  • 43
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 19790
  • 131
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 7729
  • 3
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 9829
  • 25
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 14451
  • 11