MIBR планира международен състав, от клуба са се насочили към млада надежда на G2

За момента изцяло бразилския отбор на MIBR започва с промените, като се смята, че скоро ще премине към международен състав по Counter-Strike. Първата стъпка в тази реновация е вероятното идване на Климентий "kl1m" Кривошиев от академията на G2 Esports.
19-годишният играч ще заеме мястото на Рафаел "saffee" Коста, за когото Sportal.bg вече съобщи, че напуска клуба..
kl1m е изиграл само четири карти срещу редици от Топ 50 в световната ранглиста, но има впечатляващия рейтинг от 1.21. Самата академия триумфира в Exort Series и United21 League Season 35, като и в двата шампионата младокът записа рейтинг над 1.30.