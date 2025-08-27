Канада затрудни европейския шампион Турция, но само в един гейм

Волейболистките на Канада, които продължават напред на Световното първенство за жени благодарение над победите си над България и Испания, успеха да затруднят европейските шампионки от Турция, но само в един гейм.
Турция стигна до чиста победа над Канада с 3:0 (25:21, 27:25, 25:13) в третата си среща от Група Е, която се игра пред 2709 зрители в зала “Чатчай Хол” в Закон Рачасима.
Момичетата на Джовани Гуидети, който бе начало на националния отбор на Турция от 2017 до 2022 година, успяха да поведат с 13:8 във втората част благодарение на силния си начален удар. След това момичетата на Даниеле Сантарели се разиграха и след силни изяви на Мелиса Варгас и Еда Ердем.
В третата част Турция доминираше изцяло и постигна трета поредна победа на Мондиал 2025.
Мелиса Варгас заби 16 точки (2 блока).
Капитанът Еда Ерден се отличи с 13 точки (1 ас, 3 блока).
Ебрар Каракурт записа 9 точки (1 ас, 1 блок).
За Канада най-резултатна стана централната блокировачка Ниадхоли Токбуом с 12 точки (2 аса, 2 блока).
Хилари Джонсън добави 8 точки (1 ас, 1 блок).
На 1/8-финалите Турция ще срещне Словения.
Канада излиза срещу САЩ.