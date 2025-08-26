Колумбия спечели гейм с 41:39, но Куба грабна победата, след 39 точки на Даниел Мартенес

Популярни
  • 26 авг 2025 | 20:51
Рекорд сътвориха два от отборите в групата на България на световното първенство за мъже под 21 години. Волейболистите на Колумбия и Куба направиха страхотен мач, в който състезателите от Острова на Свободата надделяха драматично с 3:2 (25:17, 39:41, 25:21, 20:25, 15:10) в последен двубой от Група С, изигран в Дзянмън (Китай) пред едва 25 зрители, за 1:57 часа игра.

Вторият гейм влиза в историята на тазгодишното издание на първенството като гейма с най-много записани точки, и втори по времетраене (38 минути).

До момента нямаше среща с гейм над 37 точки - гейм с резултат 37:35 точки изиграха САЩ и Египет в група А преди дни. Той обаче продължава да е най-дълъг като време - 40 минути.

Трети с най-много точки е гейм между Канада и Казахстан - от Група В - 34:32.

Най-резултатен за Куба в последния двубой от груповата фаза бе Даниел Мартинес с 39 точки (4 аса, 1 блок), което е пък второто най-добро индивидуално постижение до момента. Първото такова отново е негово - срещу Чехия в петък, завършил 3:2 гейма. Там той записа 41 точки, сред които 8 аса.

Новото попълнение на Монтана Ейдер Бангера записа 11 точки (2 блока) в мача

Всички изброени рекорди/постижения са постигнати в 5-геймови срещи.

