Словения срази Аржентина и продължава напред на СП

Женският национален отбор на Словения записа забележително постижение, след като успя да се класира на 1/8-финалите на Световното първенство по волейбол в Тайланд.

Момичетата на Алесандро Орефиче се наложиха убедително над Аржентина с 3:0 (25:20, 25:22, 25:21) в третия си мач от Група D, който се игра пред 771 зрители в зала “Чатча Хол” в Након Рачасима.

Фатамата Силах заби 22 точки (2 аса) за първата, но изключително важна победа на Словения на Мондиал 2025.

Ева Заткович добави още 11 точки (3 блока).

Капитанът Саша Планиншич записа 10 точки (3 блока).

Бианка Куньо реализира 16 точки (2 блока) за Аржентина.

Here are the Round of 16 Finalists at the 2025 FIVB Women’s World Championship



Pool A: 🇳🇱 Netherlands, 🇹🇭Thailand

Pool B: 🇮🇹 Italy, 🇧🇪 Belgium

Pool C: 🇧🇷 Brazil, 🇫🇷 France

Pool D: 🇺🇸 USA, 🇸🇮 Slovenia

Pool E: 🇹🇷 Türkiye, 🇨🇦 Canada

Pool F: 🇩🇴 Dominican Republic, 🇨🇳 China

Pool G:… pic.twitter.com/km3eDs8atn — Volleytrails (@volleytrails) August 26, 2025

Така Словения се класира на второ място в групата и продължава напред.

Аржентина остана трета и отпадна.

