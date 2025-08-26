Словения срази Аржентина и продължава напред на СП

Женският национален отбор на Словения записа забележително постижение, след като успя да се класира на 1/8-финалите на Световното първенство по волейбол в Тайланд.
Момичетата на Алесандро Орефиче се наложиха убедително над Аржентина с 3:0 (25:20, 25:22, 25:21) в третия си мач от Група D, който се игра пред 771 зрители в зала “Чатча Хол” в Након Рачасима.
Фатамата Силах заби 22 точки (2 аса) за първата, но изключително важна победа на Словения на Мондиал 2025.
Ева Заткович добави още 11 точки (3 блока).
Капитанът Саша Планиншич записа 10 точки (3 блока).
Бианка Куньо реализира 16 точки (2 блока) за Аржентина.
Така Словения се класира на второ място в групата и продължава напред.
Аржентина остана трета и отпадна.