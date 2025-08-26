България U21 на 1/8-финал на Световното след драма срещу Бразилия

Волейболистите от националния отбор за младежи до 21 години се класираха за 1/8-финалите на Световното първенство в Дзянмън (Китай). Момчетата на селекционера Венцислав Симеонов надделяха изключително трудно и драматично над връстниците си от Бразилия с 3:2 (25:17, 25:16, 20:25, 12:25, 15:10) в последната си среща от Група С на Мондиала, играна тази сутрин.

По този начин българските младежи завършиха на 4-о място в крайното класиране на групата с 2 победи, 3 загуби и 6 точки, с което продължат напред в следващата елиминационна фаза на турнира. Там на 1/8-финалите България ще срещне победителят от Група А - САЩ. Мачът е утре (27 август), като по-късно днес, след изиграването и на последните двубои от груповата фаза, ще бъде обявен точния му начален час.

Най-полезен за България за пореден път бе капитанът Александър Къндев с 18 точки (4 блока и 3 аса), а Стилиан Делибосов добави още 15 точки (3 блока и 4 аса) за победата. Жасмин Величков и Георги Бъчваров пък завършиха с 13 и 12 точки за успеха.

За тима на Бразилия Брайън да Силва реализира 22 точки (1 ас), а Тиаго Вакари приключи с 16 точки (2 блока и 2 аса), но и това не беше достатъчно за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com