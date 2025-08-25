Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Китай се справи трудно с Колумбия на Мондиал 2025

Китай се справи трудно с Колумбия на Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 21:50
  • 445
  • 0
Китай се справи трудно с Колумбия на Мондиал 2025

Женският национален отбор на Китай стана поредния тим, който продължава напред към 1/8-финалите на Световното първенство в Тайланд. Китайките се наложиха доста трудно над Колумбия с 3:1 (25:16, 23:25, 25:14, 25:16) във втората си среща от Група F на турнира, играна този следобед в Чианг Май.

Така Китай е на второ във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с колкото е и Доминиканската република начело, но с по-добри показатели. Двата тима вече са сигурни за елиминациите на турнира. Те ще спорят в директен сблъсък един срещу друг за първото място в групата в последната си среща. Двубоят е в сряда (27 август) от 15,30 часа българско време.

Колумбия е на последната 4-а позиция без победа и без спечелена точка, като заедно с 3-ият Мексико отпадат от шампионата на планетата. Двата отбора също ще приключат на Мондиала с двубой помежду си в сряда от 12,00 часа.

Ю Шан Жуан (5 блока!) и капитанката Сян Ю Гон (2 блока) реализираха 17 и 15 точки за победата на Китай.

За тима на Колумбия Ана Карина Олая приключи с 21 точки (2 блока и 1 ас), а Лаура Паскуа (2 аса) и Даяна Сеговия (2 блока) се отчетоха с 14 и 12 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица стартира подготовка за новия сезон

Марица стартира подготовка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 18:16
  • 1309
  • 0
Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

  • 25 авг 2025 | 17:58
  • 1803
  • 0
Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

  • 25 авг 2025 | 17:50
  • 1672
  • 3
Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

  • 25 авг 2025 | 17:43
  • 879
  • 3
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 22064
  • 80
Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 16:13
  • 1392
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нюкасъл 0:2 Ливърпул, гол на Екитике секунди след началото на втората част

Нюкасъл 0:2 Ливърпул, гол на Екитике секунди след началото на втората част

  • 25 авг 2025 | 22:45
  • 11178
  • 133
Интер 4:0 Торино, втори гол на Тюрам

Интер 4:0 Торино, втори гол на Тюрам

  • 25 авг 2025 | 21:45
  • 4707
  • 7
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 23139
  • 112
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 3556
  • 10
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 22064
  • 80
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 14230
  • 5