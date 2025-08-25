Китай се справи трудно с Колумбия на Мондиал 2025

Женският национален отбор на Китай стана поредния тим, който продължава напред към 1/8-финалите на Световното първенство в Тайланд. Китайките се наложиха доста трудно над Колумбия с 3:1 (25:16, 23:25, 25:14, 25:16) във втората си среща от Група F на турнира, играна този следобед в Чианг Май.

Така Китай е на второ във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с колкото е и Доминиканската република начело, но с по-добри показатели. Двата тима вече са сигурни за елиминациите на турнира. Те ще спорят в директен сблъсък един срещу друг за първото място в групата в последната си среща. Двубоят е в сряда (27 август) от 15,30 часа българско време.

Колумбия е на последната 4-а позиция без победа и без спечелена точка, като заедно с 3-ият Мексико отпадат от шампионата на планетата. Двата отбора също ще приключат на Мондиала с двубой помежду си в сряда от 12,00 часа.

Ю Шан Жуан (5 блока!) и капитанката Сян Ю Гон (2 блока) реализираха 17 и 15 точки за победата на Китай.

За тима на Колумбия Ана Карина Олая приключи с 21 точки (2 блока и 1 ас), а Лаура Паскуа (2 аса) и Даяна Сеговия (2 блока) се отчетоха с 14 и 12 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com