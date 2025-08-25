Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Доминиканската република с чиста втора победа на Световното в Тайланд

Доминиканската република с чиста втора победа на Световното в Тайланд

  • 25 авг 2025 | 21:37
  • 71
  • 0
Доминиканската република с чиста втора победа на Световното в Тайланд

Националният отбор на Доминиканската република записа втора чиста победа на Световното първенство в Тайланд и се класира за 1/8-финалите. Възпитаничките на Маркос Квиек спечелиха без затруднения срещу Мексико с 3:0 (25:15, 25:17, 25:20) във втория си мач от Група F на Мондиала, игран този следобед в Чианг Май.

По този начин доминиканките са начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с колкото е и Китай, който е на второ място. Двата тима вече са сигурни за следващата фаза на турнира. Те ще играят един срещу друг в последната си среща в директен спор за първото място в групата. Мачът е в сряда (27 август) от 15,30 часа българско време.

Мексико пък е на 3-а позиция без победа и без спечелена точка, с каквито показатели е и Колумбия, като двата отбора отпадат от първенство. Двата тима също ще приключат участието си с двубой помежду си в сряда от 12,00 часа.

Капитанката на Доминиканската република Брайелин Мартинес бе над всички с 22 точки (3 блока и 1 ас) за успеха.

За мексиканките София Малдонадо реализира 13 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Марица стартира подготовка за новия сезон

Марица стартира подготовка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 18:16
  • 1154
  • 0
Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

Ебрар Каракурт: Можехме да загубим поне един гейм

  • 25 авг 2025 | 17:58
  • 1612
  • 0
Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

Помощник треньорът на България: Ще се опитаме да приключим по възможно най-добрия начин и да победим Испания

  • 25 авг 2025 | 17:50
  • 1494
  • 3
Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

Александра Миланова: След няколко години може да изглеждаме като наистина добър отбор

  • 25 авг 2025 | 17:43
  • 782
  • 2
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19169
  • 70
Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

Нефтохимик се събра за първа тренировка за новия сезон

  • 25 авг 2025 | 16:13
  • 1258
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 17400
  • 81
Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

  • 25 авг 2025 | 20:53
  • 5646
  • 5
Съставите на Интер и Торино

Съставите на Интер и Торино

  • 25 авг 2025 | 21:00
  • 1596
  • 0
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 60057
  • 212
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19169
  • 70
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 11924
  • 5