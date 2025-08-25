Доминиканската република с чиста втора победа на Световното в Тайланд

Националният отбор на Доминиканската република записа втора чиста победа на Световното първенство в Тайланд и се класира за 1/8-финалите. Възпитаничките на Маркос Квиек спечелиха без затруднения срещу Мексико с 3:0 (25:15, 25:17, 25:20) във втория си мач от Група F на Мондиала, игран този следобед в Чианг Май.

По този начин доминиканките са начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с колкото е и Китай, който е на второ място. Двата тима вече са сигурни за следващата фаза на турнира. Те ще играят един срещу друг в последната си среща в директен спор за първото място в групата. Мачът е в сряда (27 август) от 15,30 часа българско време.

Мексико пък е на 3-а позиция без победа и без спечелена точка, с каквито показатели е и Колумбия, като двата отбора отпадат от първенство. Двата тима също ще приключат участието си с двубой помежду си в сряда от 12,00 часа.

Капитанката на Доминиканската република Брайелин Мартинес бе над всички с 22 точки (3 блока и 1 ас) за успеха.

За мексиканките София Малдонадо реализира 13 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com